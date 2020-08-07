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УЗ в этом году планирует закупить у КВСЗ 28 вагонов и три дизель-поезда

Сьогодні, 11:03 Переглядів: 1 792 Коментарів: 2

 

Также предполагается проведение тендеров и заключение договоров на приобретение автомотрис, электровозов и тепловозов

«Укрзалізниця» в 2020 году планирует приобрести 28 пассажирских вагонов на 654 млн грн и три дизель-поезда на 442 млн грн производства Крюковского вагоностроительного завода. Это предусматривает утвержденный правительством финплан компании.


В целом финпланом предполагается закупка и производство подвижного состава на общую сумму 1 млрд 474 млн грн, в частности, помимо закупки у КВСЗ, предполагается приобретение 12 рельсосварочных машин на 378 млн грн, в том числе 8 – через механизм финлизинга на 248 млн грн.


Также в текущем году предполагается проведение тендеров и заключение договоров за счет привлеченных средств (кредит или лизинг) на приобретение 4 автомотрис с поставкой в 2021 году, электровозов и тепловозов с поставкой в 2021 и последующие годы.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: КВСЗ КВБЗ Укрзалізниця
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 2

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aleks:
Сьогодні, 11:41

вот прям сразу у них? или тендер огласят? по моему закон о закупках предусматривает тендеры.
а то КВСЗ не любят тендеры и поэтому поддерживают локализацию. а как инвестировать в производство - это ж риски, лучше продавить закон о локализации. 


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belka2:
Сьогодні, 12:10

Зря похоже суд присудил штраф за оскорбление президента возле КВСЗ с плакатом. Тогда если не изменяет память обещали 90 вагонов, а по факту 28 возможно. Зебалабол нужно дописать в тот плакат.


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