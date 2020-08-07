УЗ в этом году планирует закупить у КВСЗ 28 вагонов и три дизель-поезда

Сьогодні, 11:03 Переглядів: 1 792 Коментарів: 2

Также предполагается проведение тендеров и заключение договоров на приобретение автомотрис, электровозов и тепловозов

«Укрзалізниця» в 2020 году планирует приобрести 28 пассажирских вагонов на 654 млн грн и три дизель-поезда на 442 млн грн производства Крюковского вагоностроительного завода. Это предусматривает утвержденный правительством финплан компании.





В целом финпланом предполагается закупка и производство подвижного состава на общую сумму 1 млрд 474 млн грн, в частности, помимо закупки у КВСЗ, предполагается приобретение 12 рельсосварочных машин на 378 млн грн, в том числе 8 – через механизм финлизинга на 248 млн грн.





Также в текущем году предполагается проведение тендеров и заключение договоров за счет привлеченных средств (кредит или лизинг) на приобретение 4 автомотрис с поставкой в 2021 году, электровозов и тепловозов с поставкой в 2021 и последующие годы.