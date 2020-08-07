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Військову медичну сестру з Полтавщини нагородили Орденом Святого Пантелеймона

Сьогодні, 12:33 Переглядів: 461

 

Жінка є учасником бойових дій

Медичну сестру військової медичної частини Полтавського військового госпіталю Ларису Шапран нагородили Орденом Святого Пантелеймона. Вручення нагороди відбулося 2 серпня, про це повідомляють на сторінці в фейсбуці «Орден Святого Пантелеймона. Честь медичної професії».


Жінка є учасником бойових дій в зоні антитерористичної операції (АТО) та Операції Об’єднаних Сил (ООС). Орден Святого Пантелеймона в Україні змогли отримати лише найкращі медики серед номінантів на Відзнаку за професіоналізм та милосердя. 


Медична сестра з Полтавщина Лариса Шапран здобула перемогу в номінації «За турботу та ласку до хворого». Жінка є старшим сержантом медичної служби Збройних Сил України. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: нагородження війна медсестра
компанія «Інтера Люкс»

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