Історичний матч «Кременя»: кременчужани приймають «Балкани»

Два крайніх матчі футбольного клубу «Кремінь» - історичні для команди, адже «Кремінь» зіграє останній домашній та виїзний матч у статусі міського футбольного клубу (МФК). Після завершення чемпіонату розпочнеться офіційний процес зміни власника.
7 серпня о 17.30 футбольний клуб «Кремінь» на стадіоні «Кремінь-Арена» прийме «Балкани». Загострення внизу турнірної таблиці тримає кременчужан у напруженні, адже остаточно не вирішене завдання – зберегти прописку у Першій лізі. Тому цього дня підопічні Сергія Свистуна мають розбиратися з найближчими конкурентами.
Матч через дискваліфікацію пропустить півзахисник «Балкан» Віктор Серденюк, який свого часу грав за «Кремінь».
Головний арбітр - Козик Ярослав (Мукачево), асистенти арбітра - Жуков Олександр (Харків), Висоцький Володимир (Запоріжжя), четвертий арбітр - Коваленко Андрій (Полтава), спостерігач арбітражу - Покідько Ігор (Полтава).
Зауважимо, що Ярослав Козик ще не обслуговував матчі «Кременя» в статусі головного арбітра.
«Кремінь» та «Балкани» зустрічалися 5 раз. 4 гри завершилися з рахунком – 1:1. Цікаво, що історичний 500-й матч з часу відродження команди, кременчужани також зіграли з рахунком – 1:1.
Наступний й заключний матч в чемпіонаті «Кремінь» зіграє на виїзді у Харкові. Матч відбудеться 11 серпня о 17.30.