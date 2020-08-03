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Кременчук, Спорт, Афіша

Історичний матч «Кременя»: кременчужани приймають «Балкани»

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 284 Коментарів: 2

 

Пряма трансляція важливого бою кременчужан

Два крайніх матчі футбольного клубу «Кремінь» - історичні для команди, адже «Кремінь» зіграє останній домашній та виїзний матч у статусі міського футбольного клубу (МФК). Після завершення чемпіонату розпочнеться офіційний процес зміни власника.


7 серпня о 17.30 футбольний клуб «Кремінь» на стадіоні «Кремінь-Арена» прийме «Балкани». Загострення внизу турнірної таблиці тримає кременчужан у напруженні, адже остаточно не вирішене завдання – зберегти прописку у Першій лізі. Тому цього дня підопічні Сергія Свистуна мають розбиратися з найближчими конкурентами.


Пряма трансляція


Дискваліфікація


Матч через дискваліфікацію пропустить півзахисник «Балкан» Віктор Серденюк, який свого часу грав за «Кремінь».

 

Суддівські призначення

 

Головний арбітр - Козик Ярослав (Мукачево), асистенти арбітра - Жуков Олександр (Харків), Висоцький Володимир (Запоріжжя), четвертий арбітр - Коваленко Андрій (Полтава), спостерігач арбітражу - Покідько Ігор (Полтава).

 

Зауважимо, що Ярослав Козик ще не обслуговував матчі «Кременя» в статусі головного арбітра.

 

Історія протистоянь

 

«Кремінь» та «Балкани» зустрічалися 5 раз. 4 гри завершилися з рахунком – 1:1. Цікаво, що історичний 500-й матч з часу відродження команди, кременчужани також зіграли з рахунком – 1:1.

 

  • 19.10.19 Балкани – Кремінь – 1:1 (Перша ліга. Голи: Златов 89 п – Тарануха, 57)
  • 02.05.18 Кремінь – Балкани – 1:1 (Перша ліга. Голи: Ходуля 57 – Якубов 45)
  • 30.09.17 Балкани – Кремінь – 1:1 (Перша ліга. Голи: Опря 31 – Тєртишний 16)
  • 21.05.17 Кремінь – Балкани – 1:1 (Друга ліга. Голи: Козлов 77 - Злотов 33)
  • 22.10.16 Балкани – Кремінь – 1:0 (Друга ліга. Голи: Платунов 75)

 

Наступний й заключний матч в чемпіонаті «Кремінь» зіграє на виїзді у Харкові. Матч відбудеться 11 серпня о 17.30.

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Автор: Альона Душенко Джерело відео: Kremen TV FOOTBALL
Теги: футбол Кремінь Балкани
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 2

72
Kremzp:
Сьогодні, 17:32

21.05.17 Кремень - Балканы - 1:1 (Козлов,57 - Златов,33)


1 0
185
Альона Душенко:
Сьогодні, 18:27

Цитата: Kremzp

21.05.17 Кремень - Балканы - 1:1 (Козлов,57 - Златов,33)

 

Дякую, додам)


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