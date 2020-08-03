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Семьи погибших АТОшников получат адресную помощь к пенсии

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 166

С 1 августа Пенсионный Фонд должен обеспечить перерасчет

3 августа, на внеочередном заседании Правительства приняли решение об установлении доплат к пенсии семьям военнослужащих, погибших во время участия в АТО/ООС. Министерство соцполитики уже подготовило соответствующее решение.


Согласно постановлению, адресная помощь к пенсии будет назначена членам семей военнослужащих, погибших (умерших) вследствие ранения, увечья, контузии или иных повреждений здоровья, полученных во время непосредственного участия в АТО/ООС.


Помощь будет выплачиваться членам семьи, потерявшим кормильца и размер пенсии которых не достигает 7 800 гривен. В случае, если пенсия назначается на двух и более членов семей, адресная помощь к пенсии устанавливается в сумме, которая не достигает 6 100 гривен на каждого из указанных членов семьи в пределах максимального размера пенсии.

 

Постановление предусматривает, что с 1 августа текущего года Пенсионный Фонд Украины должен обеспечить перерасчет пенсий соответствующим категориям лиц по материалам пенсионных дел.



До 1 марта 2018 было 3 составляющие:

  • должностной оклад
  • воинское звание
  • надбавка за выслугу.

После этой даты - должностной оклад, воинское звание, надбавка за выслугу и другие стимулирующие выплаты и премии. В результате, ребенок солдата, погибшего в 2014-2015 годах получал пенсию в размере 3 400 гривен, а ребенок другого солдата, погибшего в 2019 году - уже 6400 гривен.


Для установления одинаковых подходов независимо от года смерти кормильца и ликвидации указанной разницы среди членов семей погибших военнослужащих во время их участия в АТО/ООС с 1 августа и устанавливается адресная помощь к пенсионной выплате, чтобы получаемая пенсионная выплата составляла:

  • 7 800 грн, на 1 иждивенца;
  • 12 200 грн, на 2 иждивенца;
  • если 3 иждивенца, то в размере максимальной пенсии, которая сегодня выплачивается - 17 120 грн.

Постановление распространяться на 9 000 членов семей погибших (умерших) военнослужащих. Финансирование выплаты адресной помощи будет осуществляться органами Пенсионного фонда Украины одновременно с пенсионной выплатой в сентябре. Дополнительные расходы составят 25 млн. гривен на месяц.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: соцвиплати
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