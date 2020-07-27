Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 27.07.2020 11:00
Підтверджені:
Україна65656
Кременчук128
Хворі:
Україна27918
Кременчук6
Одужало:
Україна36122
Кременчук118
Померло:
Україна1616
Кременчук4
Кременчук, Коронавірус / Карантин

5 нових випадків COVID-19 у Кременчуці

Сьогодні, 11:55 Переглядів: 1 973

На Полтавщині рекордні 13 випадків захворювання на коронавірус

За добу на Полтавщині зафіксували 13 випадків захворювання на коронавірус. Про це повідомляє пресслужба Полтавської ОДА.

 

Від початку карантину в Полтавській області діагностували 459 випадків захворювання на COVID-19. Одужав уже 331 житель області, продовжують лікування 113 людей.


Географія поширення інфекції:

  • Кременчук – 136 (5 нових випадків),
  • Полтава – 117 (5 нових випадків),
  • Кременчуцький район – 33,
  • Горішні Плавні – 29,
  • Кобеляцький район – 22 (1 новий випадок),
  • Полтавський район – 17,
  • Миргородський район – 15,
  • Гадяч – 15 (1 новий випадок),
  • Зіньківський район – 10,
  • Лубни – 8,
  • Машівський район – 7,
  • Гадяцький, Оржицький, Карлівський, Глобинський і Чутівський райони – по 5,
  • Козельщинський і Пирятинський райони – по 4, Решетилівський район – 3 (1 новий випадок),
  • Лохвицький, Котелевський, Лубенський, Хорольський райони – по 3,
  • Диканський район – 2.


Заповнюваність ліжок у закладах охорони здоров’я Полтавщини, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком COVID-19, становить – 8,6 %

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Автор: Альона Душенко
Теги: коронавірус
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