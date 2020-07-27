5 нових випадків COVID-19 у Кременчуці

На Полтавщині рекордні 13 випадків захворювання на коронавірус
За добу на Полтавщині зафіксували 13 випадків захворювання на коронавірус. Про це повідомляє пресслужба Полтавської ОДА.
Від початку карантину в Полтавській області діагностували 459 випадків захворювання на COVID-19. Одужав уже 331 житель області, продовжують лікування 113 людей.
Географія поширення інфекції:
- Кременчук – 136 (5 нових випадків),
- Полтава – 117 (5 нових випадків),
- Кременчуцький район – 33,
- Горішні Плавні – 29,
- Кобеляцький район – 22 (1 новий випадок),
- Полтавський район – 17,
- Миргородський район – 15,
- Гадяч – 15 (1 новий випадок),
- Зіньківський район – 10,
- Лубни – 8,
- Машівський район – 7,
- Гадяцький, Оржицький, Карлівський, Глобинський і Чутівський райони – по 5,
- Козельщинський і Пирятинський райони – по 4, Решетилівський район – 3 (1 новий випадок),
- Лохвицький, Котелевський, Лубенський, Хорольський райони – по 3,
- Диканський район – 2.
Заповнюваність ліжок у закладах охорони здоров’я Полтавщини, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком COVID-19, становить – 8,6 %