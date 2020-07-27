5 нових випадків COVID-19 у Кременчуці

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На Полтавщині рекордні 13 випадків захворювання на коронавірус

За добу на Полтавщині зафіксували 13 випадків захворювання на коронавірус. Про це повідомляє пресслужба Полтавської ОДА.

Від початку карантину в Полтавській області діагностували 459 випадків захворювання на COVID-19. Одужав уже 331 житель області, продовжують лікування 113 людей.





Географія поширення інфекції:

Кременчук – 136 (5 нових випадків),

Полтава – 117 (5 нових випадків),

Кременчуцький район – 33,

Горішні Плавні – 29,

Кобеляцький район – 22 (1 новий випадок),

Полтавський район – 17,

Миргородський район – 15,

Гадяч – 15 (1 новий випадок),

Зіньківський район – 10,

Лубни – 8,

Машівський район – 7,

Гадяцький, Оржицький, Карлівський, Глобинський і Чутівський райони – по 5,

Козельщинський і Пирятинський райони – по 4, Решетилівський район – 3 (1 новий випадок),

Лохвицький, Котелевський, Лубенський, Хорольський райони – по 3,

Диканський район – 2.





Заповнюваність ліжок у закладах охорони здоров’я Полтавщини, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком COVID-19, становить – 8,6 %