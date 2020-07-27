В Горішніх Плавнях у лікарні з'явився сучасний відеобронхоскоп

Сьогодні, 11:04 Переглядів: 710

Від початку пандемії бізнес допоміг лікарням Полтавщини на 145 млн грн. Про це під час онлайн-брифінгу повідомив голови Полтавської ОДА Олег Синєгубов. За його словами, допомогу надали 450 підприємств.





«Ми продовжуємо готуватися до різних сценаріїв, тому максимально накопичуємо засоби індивідуального захисту в тих лікарнях, які працюють з хворими на COVID-19. Інфекційні відділення лікарень Полтавщини забезпечені засобами індивідуального захисту на 2 місяці вперед», - заявив губернатор.





Наприклад, Лікарня інтенсивного лікування м.Горішні Плавні на минулому тижні отримала медобладнання від компанії Ferrexpo - сучасний відеобронхоскоп Pentax.





Компактний прилад використовується як для візуального огляду трахеального дерева, так і для лікування бронхів і гортані. Особливо це обладнання необхідне пацієнтам, які перебувають на тривалій штучній вентиляції легень.