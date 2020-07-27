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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

В Горішніх Плавнях у лікарні з'явився сучасний відеобронхоскоп

Сьогодні, 11:04 Переглядів: 710

 

Бізнес допоміг лікарням Полтавщини на 145 млн грн

Від початку пандемії бізнес допоміг лікарням Полтавщини на 145 млн грн. Про це під час онлайн-брифінгу повідомив голови Полтавської ОДА Олег Синєгубов. За його словами, допомогу надали 450 підприємств.


«Ми продовжуємо готуватися до різних сценаріїв, тому максимально накопичуємо засоби індивідуального захисту в тих лікарнях, які працюють з хворими на COVID-19. Інфекційні відділення лікарень Полтавщини забезпечені засобами індивідуального захисту на 2 місяці вперед», - заявив губернатор.


Наприклад, Лікарня інтенсивного лікування м.Горішні Плавні на минулому тижні отримала медобладнання від компанії Ferrexpo - сучасний відеобронхоскоп Pentax.


Компактний прилад використовується як для візуального огляду трахеального дерева, так і для лікування бронхів і гортані. Особливо це обладнання необхідне пацієнтам, які перебувають на тривалій штучній вентиляції легень.

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Автор: Аліса Котова
Теги: Горішні Плавні лікарня Ferrexpo
компанія «Інтера Люкс»
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