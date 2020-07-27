В Горішніх Плавнях у лікарні з'явився сучасний відеобронхоскоп

Від початку пандемії бізнес допоміг лікарням Полтавщини на 145 млн грн. Про це під час онлайн-брифінгу повідомив голови Полтавської ОДА Олег Синєгубов. За його словами, допомогу надали 450 підприємств.
Наприклад, Лікарня інтенсивного лікування м.Горішні Плавні на минулому тижні отримала медобладнання від компанії Ferrexpo - сучасний відеобронхоскоп Pentax.
Компактний прилад використовується як для візуального огляду трахеального дерева, так і для лікування бронхів і гортані. Особливо це обладнання необхідне пацієнтам, які перебувають на тривалій штучній вентиляції легень.