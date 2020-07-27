Таємниці Парижа, містичне вбивство та кіт Каспер: що почитати кременчужанам

Сьюзен Финден «Каспер, кот-путешественник»

У нього за спиною дев’ять життів і двадцять тисяч миль на колесах – цей кіт змусив свою хазяйку похвилюватися. Коли Сьюзен принесла додому двох маленьких кошенят, одному з них не стало сміливості навіть вибратися зі своєї схованки під ліжком. Та невдовзі Каспер став пропадати на вулиці з ранку до вечора, і гуляв він, як з’ясувалося, не пішки.

Свою історію, що зворушила мільйонів людей по всьому світу, кіт-мандрівників розповість сам.