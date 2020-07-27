Таємниці Парижа, містичне вбивство та кіт Каспер: що почитати кременчужанам

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента ЦМБ Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку бібліотечних книжкових новинок
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Сьюзен Финден «Каспер, кот-путешественник»
У нього за спиною дев’ять життів і двадцять тисяч миль на колесах – цей кіт змусив свою хазяйку похвилюватися. Коли Сьюзен принесла додому двох маленьких кошенят, одному з них не стало сміливості навіть вибратися зі своєї схованки під ліжком. Та невдовзі Каспер став пропадати на вулиці з ранку до вечора, і гуляв він, як з’ясувалося, не пішки.
Свою історію, що зворушила мільйонів людей по всьому світу, кіт-мандрівників розповість сам.
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Понсон дю Террайль «Тайны Парижа»
Якщо вам цікаво поринути в таємне життя Парижа 19 століття, то ця книга саме для вас. Пригоди та інтриги, змови та зрада, кривава помста й палке кохання.
Серце Гонтрана де Ласі розбила фатальна красуня. Але зустріч із загадковим паном Леоном змінює його життя. Відтепер він – член таємного паризького товариства «Друзі шпаги»…
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Дарина Гнатко «Притулок семи вітрів»
Лихою людиною був пан Ян Давидов, а ще мав він слабкість до власних кріпачок. Знала про це і його дружина – пані Маришка. Невдовзі кріпачку, що була таємною пристрастю пана знайшли загризеною собаками. Казали, що це підстроїла пані Маришка. Утім сама жінка незабаром померла за дивних обставин. Минули роки, та нащадкам Давидових немов пороблено. Їх син Григорій успадкував згубну пристрасть батька. Кріпачка Палазя стала його забороненим коханням. Проте Григорій одружився з донькою заможного генерала, і молода дружина про все дізналася. Невже страшна історія знову повториться?..