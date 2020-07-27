Covid-19 в Україні/Кременчуці
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Україна65656
Кременчук128
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Кременчук, Коронавірус / Карантин

1112 нових випадків COVID-19: в Україні зростає кількість захворювань на коронавірус

Сьогодні, 10:20 Переглядів: 727

 

П'яту добу поспіль в Україні виявиляють понад тисячу нових хворих на коронавірус

В Україні за минулу добу, 1 серпня, коронавірусне захворювання підтвердили у 1 112 людей. Також відомо, що 235 пацієнтів одужали, а 16 — померли від ускладнень. Понад тисячу нових випадків в Україні фіксують уже п'яту добу поспіль. Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки та оборони України щодо поширення коронавірусу.


Загалом в Україні з початку епідемії коронавірус виявили у 72 168 людей. З них 39 543 пацієнтів одужали, а 1 725 — померли від ускладнень. Наразі продовжують лікуватися 30 900 людей.


Найбільше нових випадків за добу виявили в Івано-Франківській (115), Львівській (112), Одеській (99), Чернівецькій (97), Рівненській областях (84), а також у Києві (110).


Станом на 9 ранку 2 серпня в Україні 72 168 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1725 летальних, 39 543 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 1112 нових випадків. Загалом проведено 1 058 483 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 235 пацієнтів.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 2790 випадків;
Волинська область — 3888 випадків;
Дніпропетровська область — 1421 випадок;
Донецька область — 898 випадків;
Житомирська область — 1921 випадок;
Закарпатська область — 5267 випадків;
Запорізька область — 823 випадки;
Івано-Франківська область — 4795 випадків;
Кіровоградська область — 710 випадків;
м. Київ — 8452 випадки;
Київська область — 3823 випадки;
Львівська область — 9783 випадки;
Луганська область — 128 випадків;
Миколаївська область — 621 випадок;
Одеська область — 3414 випадків;
Полтавська область — 459 випадків;
Рівненська область — 6195 випадків;
Сумська область — 529 випадків;
Тернопільська область — 3086 випадків;
Харківська область — 3862 випадки;
Херсонська область — 230 випадків;
Хмельницька область — 1180 випадків;
Чернівецька область — 6061 випадок;
Черкаська область — 949 випадків;
Чернігівська область — 883 випадки.

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Автор: Альона Душенко
Теги: коронавірус
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