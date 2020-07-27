1112 нових випадків COVID-19: в Україні зростає кількість захворювань на коронавірус

Сьогодні, 10:20 Переглядів: 727

В Україні за минулу добу, 1 серпня, коронавірусне захворювання підтвердили у 1 112 людей. Також відомо, що 235 пацієнтів одужали, а 16 — померли від ускладнень. Понад тисячу нових випадків в Україні фіксують уже п'яту добу поспіль. Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки та оборони України щодо поширення коронавірусу.





Загалом в Україні з початку епідемії коронавірус виявили у 72 168 людей. З них 39 543 пацієнтів одужали, а 1 725 — померли від ускладнень. Наразі продовжують лікуватися 30 900 людей.





Найбільше нових випадків за добу виявили в Івано-Франківській (115), Львівській (112), Одеській (99), Чернівецькій (97), Рівненській областях (84), а також у Києві (110).





Станом на 9 ранку 2 серпня в Україні 72 168 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1725 летальних, 39 543 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 1112 нових випадків. Загалом проведено 1 058 483 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 235 пацієнтів.



Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 2790 випадків;

Волинська область — 3888 випадків;

Дніпропетровська область — 1421 випадок;

Донецька область — 898 випадків;

Житомирська область — 1921 випадок;

Закарпатська область — 5267 випадків;

Запорізька область — 823 випадки;

Івано-Франківська область — 4795 випадків;

Кіровоградська область — 710 випадків;

м. Київ — 8452 випадки;

Київська область — 3823 випадки;

Львівська область — 9783 випадки;

Луганська область — 128 випадків;

Миколаївська область — 621 випадок;

Одеська область — 3414 випадків;

Полтавська область — 459 випадків;

Рівненська область — 6195 випадків;

Сумська область — 529 випадків;

Тернопільська область — 3086 випадків;

Харківська область — 3862 випадки;

Херсонська область — 230 випадків;

Хмельницька область — 1180 випадків;

Чернівецька область — 6061 випадок;

Черкаська область — 949 випадків;

Чернігівська область — 883 випадки.