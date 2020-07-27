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Хто з кременчужан у понеділок сидітиме без світла

Сьогодні, 12:34 Переглядів: 1 086

 

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

3-го серпня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, з 6.00 до 18.00 у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.


Без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • вул. Макаренка, 9-49,
  • вул. Кузнєчна, 26-39,
  • вул. Павла Чубинського, 21-33,
  • вул. Лейтенанта Дніпрова, 3-14,
  • вул. Володимира Вернадського, 57-78,
  • вул. Чернишевського, 15-38,
  • вул. Рилєєва, 1-31,
  • вул. Портова, 3-15,
  • вул. Леонова, 108-177,
  • вул. Залізнична, 19-51,
  • вул. Чкалова, 140-142,
  • вул. Вадима Пугачова, 41,
  • пров. Олега Кошового, 5,7,9,11,
  • пров. Сівашський, 2в,
  • пров. Ракітіна, 18-19,
  • Івана Кожедуба, 13-30,
  • Тополевий, 9-20,
  • Декабристів, 1-26
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Автор: Альона Душенко
Теги: відключення електроенергії отключение света
компанія «Інтера Люкс»
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