Хто з кременчужан у понеділок сидітиме без світла

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор
3-го серпня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, з 6.00 до 18.00 у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.
Без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- вул. Макаренка, 9-49,
- вул. Кузнєчна, 26-39,
- вул. Павла Чубинського, 21-33,
- вул. Лейтенанта Дніпрова, 3-14,
- вул. Володимира Вернадського, 57-78,
- вул. Чернишевського, 15-38,
- вул. Рилєєва, 1-31,
- вул. Портова, 3-15,
- вул. Леонова, 108-177,
- вул. Залізнична, 19-51,
- вул. Чкалова, 140-142,
- вул. Вадима Пугачова, 41,
- пров. Олега Кошового, 5,7,9,11,
- пров. Сівашський, 2в,
- пров. Ракітіна, 18-19,
- Івана Кожедуба, 13-30,
- Тополевий, 9-20,
- Декабристів, 1-26