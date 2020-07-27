Блокпости й обмежуватимуть рух транспорту між «зонами» на Полтавщині

Сьогодні, 13:07 Переглядів: 902

На Полтавщині між “зонами” встановлюватимуть блокпости й обмежуватимуть рух транспорту. Якщо за новою формою адаптивного карантину, що запроваджується з 1 серпня, регіон ще ділитимуть окремо на “зони”, то між ними встановлюватимуть блокпости. Зокрема, між “зеленою” та “червоною” зонами. Про це повідомив на брифінгу 31 липня голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.





- Якщо будуть виявлені такі зони в області, регіональна комісія ТЕБ і НС приймає рішення щодо запровадження постів і обмеження руху транспорту. Такі пости працювали на початку карантину, коли коронавірус тільки поширювався Полтавщиною. Там працівники проводили профілактичні заходи: вимірювали температуру, опитували людей, тощо. Якщо буде “червона” зона, то проїзд до таких районів та міст буде обмежений. Це стосується як громадського, так і приватного транспорту, – зауважив Олег Синєгубов