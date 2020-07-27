Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 27.07.2020 11:00
Підтверджені:
Україна65656
Кременчук128
Хворі:
Україна27918
Кременчук6
Одужало:
Україна36122
Кременчук118
Померло:
Україна1616
Кременчук4
Кременчук, Коронавірус / Карантин

Блокпости й обмежуватимуть рух транспорту між «зонами» на Полтавщині

Сьогодні, 13:07 Переглядів: 902

Обмежувальні заходи будуть застосовувати у разі необхідності

На Полтавщині між “зонами” встановлюватимуть блокпости й обмежуватимуть рух транспорту. Якщо за новою формою адаптивного карантину, що запроваджується з 1 серпня, регіон ще ділитимуть окремо на “зони”, то між ними встановлюватимуть блокпости. Зокрема, між “зеленою” та “червоною” зонами. Про це повідомив на брифінгу 31 липня голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.


- Якщо будуть виявлені такі зони в області, регіональна комісія ТЕБ і НС приймає рішення щодо запровадження постів і обмеження руху транспорту. Такі пости працювали на початку карантину, коли коронавірус тільки поширювався Полтавщиною. Там працівники проводили профілактичні заходи: вимірювали температуру, опитували людей, тощо. Якщо буде “червона” зона, то проїзд до таких районів та міст буде обмежений. Це стосується як громадського, так і приватного транспорту, – зауважив Олег Синєгубов

1
Автор: Альона Душенко
Теги: карантин блокпост коронавірус
компанія «Інтера Люкс»
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх