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Кременчук, Спорт, Афіша

Перший та єдиний велопарад цього року пройде на День Незалежності

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 303

 

Захід відбудеться з дотриманням соціальної дистанції

У Кременчуці в умовах карантину розглядають проведення велопараду. За словами керівника ГО "Велосипед" Олексія Корчака велопарад планують провести на День Незалежності. У мерії погодились, що на відкритому повітрі та при умові дотримання соціальної дистанції захід проводити можна. 


- Відніс листа в мерію і 24 серпня в Кременчуці пройде перший цього року велопарад! Хочу зауважити, що, на жаль, він може бути і останнім цьогоріч, бо ж карантин та можливість осінньої хвилі. Тож, шановні колеги, хто хоче не згаяти можливості взяти участь у наймасовішому суспільно-спортивному заході міста, ласкаво просимо, - поділився Олексій Корчак.


Попередньо велопарад стартує о 18.00 від ПК "КрАЗ". 

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Автор: Альона Душенко
Теги: велопарад
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