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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Скандал з КДЮСШ-2 та мерією підняли на сесії Кременчуцької міської ради

Сьогодні, 08:02 Переглядів: 890 Коментарів: 5

 

Депутат підняла питання на позачерговій сесії Кременчуцької міської ради

Депутат Кременчуцької міськради Оксана Піддубна на позачерговій сесії зачитала запит про корупційні схеми та стан їх розгляду правоохоронними органами. Запит адресувався до міського голови, Кременчуцької місцевої прокуратури, міського відділу поліції та СБУ. Питання стосувалося звільнення директор КДЮСШ №2 Віктора Кобзистого та корупційні схеми, пов'язані з мерією та ремонтними роботами у спортивному закладі.


Спортсмени протестували проти звільнення директора КДЮСШ №2


- Керівник ДЮСШ №2 Віктор Кобзистий відмовився приймати участь в корупційній схемі та написав скаргу до правоохоронних органів і 12 березня 2020 року було відкрите кримінальне провадження, після чого відчув на собі тиск від команди Малецького. Тобто мер, замість того, щоб розібратися з ситуацією, делегував свого заступника Руслана Проценка вимагати гроші.


Директор ДЮСШ №2 на вимогу віце-мера Проценка підписав необхідні документи і кошти все ж таки були перераховані. Але все це відбувалося під керівництвом правоохоронних органів.


Та станом на сьогодні ми маємо наступну картину: ані мер, ані його, скажімо так, подільники не з’являються до прокуратури, щоб надати пояснення (хтось втік у відпустку, а комусь, наприклад, меру COVID-19 заважає). Натомість члени команди мера знайшли привід і звільнили директора ДЮСШ №2 Віктора Кобзистого (майстра спорту міжнародного класу) лише за те, що він відмовився приймати участь у корупційних схемах. Чи зрушилася з місця справа після відкриття кримінального провадження станом на сьогодні – невідомо, - заявила з трибуни депутатка Оксана Піддубна.


Також депутатка нагадала про фрезу, куплену удвічі дорожче за ринкову ціну, вона також фігурує у кримінальній справі.


Депутати запит не підтримали. За всього проголосувало 18 депутатів.


«ТелеграфЪ» повернеться до цієї теми. Тому очікуйте найближчим часом детальніший матеріал про ситуацію навколо КДЮСШ №2.

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Автор: Альона Душенко
Теги: ДЮСШ кдюсш спорт сесія
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 5

338
Fedyaev_D:
Сьогодні, 08:12

"...і кошти все ж таки були переховані"??? Может быть  всё-таки "перераховані"? Виктора поддерживаю, но с нашей системой бороться невозможно.


5 2
206
Piton78:
Сьогодні, 10:19

Меру заважає ковід? Якось дивно він же сам сказав що це звичайна застуда! Хоча поганому танцюристу завжди щось заважає!


1 1
218
lvbnher:
Сьогодні, 10:50

Странно то, что по акту сверки при управлении Кобзистого куча вопросов и открыто уголовное дело, а Пиддубная все свою шарманку крутит. И не обращает внимание на это. 


2 0
61
petr 1:
Сьогодні, 11:05

В этом должны разбираться не депутаты и точно не Оксана Николаевна

Хотя перед выборами ей нужно попиариться на какой-нибудь теме 


2 0
56
Олег Чуба:
Сьогодні, 11:46

По Кобзистому открыто уголовное дело, пусть чувак тусуется, он там явно не чист. Правильно сделали что уволили.

 


1 0

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