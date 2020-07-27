Скандал з КДЮСШ-2 та мерією підняли на сесії Кременчуцької міської ради

Депутат Кременчуцької міськради Оксана Піддубна на позачерговій сесії зачитала запит про корупційні схеми та стан їх розгляду правоохоронними органами. Запит адресувався до міського голови, Кременчуцької місцевої прокуратури, міського відділу поліції та СБУ. Питання стосувалося звільнення директор КДЮСШ №2 Віктора Кобзистого та корупційні схеми, пов'язані з мерією та ремонтними роботами у спортивному закладі.

- Керівник ДЮСШ №2 Віктор Кобзистий відмовився приймати участь в корупційній схемі та написав скаргу до правоохоронних органів і 12 березня 2020 року було відкрите кримінальне провадження, після чого відчув на собі тиск від команди Малецького. Тобто мер, замість того, щоб розібратися з ситуацією, делегував свого заступника Руслана Проценка вимагати гроші.





Директор ДЮСШ №2 на вимогу віце-мера Проценка підписав необхідні документи і кошти все ж таки були перераховані. Але все це відбувалося під керівництвом правоохоронних органів.





Та станом на сьогодні ми маємо наступну картину: ані мер, ані його, скажімо так, подільники не з’являються до прокуратури, щоб надати пояснення (хтось втік у відпустку, а комусь, наприклад, меру COVID-19 заважає). Натомість члени команди мера знайшли привід і звільнили директора ДЮСШ №2 Віктора Кобзистого (майстра спорту міжнародного класу) лише за те, що він відмовився приймати участь у корупційних схемах. Чи зрушилася з місця справа після відкриття кримінального провадження станом на сьогодні – невідомо, - заявила з трибуни депутатка Оксана Піддубна.