До суду передали справу про бійку та стрільбу на заправці

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 712

Історія про кременчужанина та двох товаришів з Дніпра має продовження

Кременчуцька місцева прокуратура затвердила і скерувала до Крюківського районного суду для розгляду по суті обвинувальний акт стосовно кременчуківця та двох його знайомих жителів Дніпра.





За даними слідства, 23 березня на території автозаправної станції у Кременчуці молодики побили чоловіка, який приїхав на АЗС. Окрім цього, один із обвинувачених кілька разів вистрілив із пістолета «Форт 12 Р», внаслідок чого людина отримала 4 непроникаючі вогнепальні поранення, що спричинили короткочасний розлад здоров’я.





Також у результаті конфлікту на певний час була порушена нормальна робота АЗС і пошкоджено її майно на 24 тис. грн.





Дії двох зловмисників кваліфіковані за частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України, третього – за частиною 4 цієї ж статті (хуліганство, вчинене групою осіб, із застосуванням вогнепальної зброї).