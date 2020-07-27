У Кременчуці нетверезий водій, тікаючи від поліціянтів, зачинився в авто. Не сам (18+)

Сьогодні, 07:31 Переглядів: 2 317 Коментарів: 6

28 липня до патрульних поліцейських надійшло повідомлення про порушення правил дорожнього руху. Заявник повідомив, що водій ЗАЗ Lanos, сів за кермо, імовірно, у нетверезому стані. Інспектори виявили вказаний автомобіль на вулиці Олександра Білаша. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції.





У ході спілкування водія та поліцейських, ознаки алкогольного сп’яніння підтвердились. До того ж водій відмовлявся надавати документи для перевірки.









За службовими базами патрульним вдалось встановити особу чоловіка. Ним виявився 30-річний мешканець Раківки.





Чоловік категорично відмовлявся співпрацювати із охоронцями порядку. Натомість зачинився в своєму транспортному засобі та своїми діями показував неповагу до поліцейських та суспільства.





Попри зухвалу поведінку, поліцейські склали протокол за ст.130 КУпАП (керування транспортними засобами у стані сп'яніння), а також відсторонили від керування. Та винесли постанову за ч.1 ст.126 (відсутність необхідних документів для керування транспортними засобами) КУпАП.





Судячи з усього, мова йде про резонансний випадок, який жваво обговорювали у соцмережах та ЗМІ, коли кременчужанин зачинився в автівці з дівчиною, та почав із нею пеститися на очах у патрульних.





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