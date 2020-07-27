Попри зухвалу поведінку, поліцейські склали протокол за двома статтями
28 липня до патрульних поліцейських надійшло повідомлення про порушення правил дорожнього руху. Заявник повідомив, що водій ЗАЗ Lanos, сів за кермо, імовірно, у нетверезому стані. Інспектори виявили вказаний автомобіль на вулиці Олександра Білаша. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції.
У ході спілкування водія та поліцейських, ознаки алкогольного сп’яніння підтвердились. До того ж водій відмовлявся надавати документи для перевірки.
За службовими базами патрульним вдалось встановити особу чоловіка. Ним виявився 30-річний мешканець Раківки.
Чоловік категорично відмовлявся співпрацювати із охоронцями порядку. Натомість зачинився в своєму транспортному засобі та своїми діями показував неповагу до поліцейських та суспільства.
Попри зухвалу поведінку, поліцейські склали протокол за ст.130 КУпАП (керування транспортними засобами у стані сп'яніння), а також відсторонили від керування. Та винесли постанову за ч.1 ст.126 (відсутність необхідних документів для керування транспортними засобами) КУпАП.
Судячи з усього, мова йде про резонансний випадок, який жваво обговорювали у соцмережах та ЗМІ, коли кременчужанин зачинився в автівці з дівчиною, та почав із нею пеститися на очах у патрульних.
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