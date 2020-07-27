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Надзвичайні новини

У Кременчуці нетверезий водій, тікаючи від поліціянтів, зачинився в авто. Не сам (18+)

Сьогодні, 07:31 Переглядів: 2 317 Коментарів: 6

Попри зухвалу поведінку, поліцейські склали протокол за двома статтями

28 липня до патрульних поліцейських надійшло повідомлення про порушення правил дорожнього руху. Заявник повідомив, що водій ЗАЗ Lanos, сів за кермо, імовірно, у нетверезому стані. Інспектори виявили вказаний автомобіль на вулиці Олександра Білаша. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції. 


У ході спілкування водія та поліцейських, ознаки алкогольного сп’яніння підтвердились. До того ж водій відмовлявся надавати документи для перевірки.



За службовими базами патрульним вдалось встановити особу чоловіка. Ним виявився 30-річний мешканець Раківки.


Чоловік категорично відмовлявся співпрацювати із охоронцями порядку. Натомість зачинився в своєму транспортному засобі та своїми діями показував неповагу до поліцейських та суспільства.


Попри зухвалу поведінку, поліцейські склали протокол за ст.130 КУпАП (керування транспортними засобами у стані сп'яніння), а також відсторонили від керування. Та винесли постанову за ч.1 ст.126 (відсутність необхідних документів для керування транспортними засобами) КУпАП.


Судячи з усього, мова йде про резонансний випадок, який жваво обговорювали у соцмережах та ЗМІ, коли кременчужанин зачинився в автівці з дівчиною, та почав із нею пеститися на очах у патрульних.


Обережно! У відео може бути відвертий контент, 18+

2
Автор: Альона Душенко
Теги: поліція
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 6

3 490
Дмитрий:
Сьогодні, 08:15

Да - нетрезв, да - за рулём, да - закрылся, да - секс на публике.

Ну хоть не гей. Пусть так, чем с другом.


5 13
30
Туташний:
Сьогодні, 08:35

Цитата: Дмитрий

Да - нетрезв, да - за рулём, да - закрылся, да - секс на публике.

Ну хоть не гей. Пусть так, чем с другом.

У кого что болит...)))


12 2
3 490
Дмитрий:
Сьогодні, 08:38

Цитата: Туташний
Цитата: Дмитрий

Да - нетрезв, да - за рулём, да - закрылся, да - секс на публике.

Ну хоть не гей. Пусть так, чем с другом.

У кого что болит...)))

Да, мой славный, бухих за рулём я не так называю на самом деле


4 1
564
Зорин:
Сьогодні, 10:04

У самой нет секса, так хоть посмотри на других.


0 6
306
cheh_a:
Сьогодні, 10:06

думал смазатся


0 0
3 921
zzzzzz:
Сьогодні, 10:54

так чем закончилась история то? склали протокол без водителя что ли?


0 0

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