Де 31 липня не буде світла у Кременчуці
Сьогодні, 19:01
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Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор
31 липня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, з 6.00 до 18.00 у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.
Без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- вул. Василя Сухомлинського, 4, 6;
- вул. Республіканська, 1-82;
- вул. Світанкова, 6-23;
- вул. Єгорова, 2-22;
- вул. Виноградна, 15-44;
- вул. Художня, 26-34;
- вул. Тупікова, 3-10;
- вул. Володимира Івасюка, 31-86;
- вул. Насосна, 2-100;
- вул. Франка, 13-40;
- вул. Революціонерів, 8-45;
- вул. Леонова, 108-177;
- вул. Залізнична, 19-51;
- вул. Чкалова, 140-142;
- пров. Сівашський, 2в;
- пров. Насосний, 3-22;
- пров. Крюківський, 3-12;
- пров. Ушинського, 2-15;
- пров. Лейтенанта Дніпрова, 1-26.