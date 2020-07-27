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Де 31 липня не буде світла у Кременчуці

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 7

 

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

31 липня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, з 6.00 до 18.00 у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.


Без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • вул. Василя Сухомлинського, 4, 6;
  • вул. Республіканська, 1-82;
  • вул. Світанкова, 6-23;
  • вул. Єгорова, 2-22;
  • вул. Виноградна, 15-44;
  • вул. Художня, 26-34;
  • вул. Тупікова, 3-10;
  • вул. Володимира Івасюка, 31-86;
  • вул. Насосна, 2-100;
  • вул. Франка, 13-40;
  • вул. Революціонерів, 8-45;
  • вул. Леонова, 108-177;
  • вул. Залізнична, 19-51;
  • вул. Чкалова, 140-142;
  • пров. Сівашський, 2в;
  • пров. Насосний, 3-22;
  • пров. Крюківський, 3-12;
  • пров. Ушинського, 2-15;
  • пров. Лейтенанта Дніпрова, 1-26.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: отключение света график Полтаваоблэнерго
компанія «Інтера Люкс»

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