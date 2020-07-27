Як вчилися, складали ЗНО та ким мріють бути медалісти Кременчука

Практично всі кременчуцькі випускники говорили про те, що, навіть якщо поїдуть до іншої країни навчатися, працювати повернуться в рідну Україну
30 липня у Кременчуці відбулося нагородження золотих та срібних медалістів – кращих учнів шкіл Кременчука.
Цей захід, як і привітання юних науковців, переможців ІІ обласного етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, організували під відкритим небом прямо у сквері ім. Олега Бабаєва, враховуючи карантинні реалії сьогодення.
У цьому році у нашому місті нагороджували 99 медалістів (для порівняння, у минулому році їх було 62): 86 школярів отримали золоті відзнаки, а 13 – срібні. Загалом з кременчуцьких шкіл та ліцеїв цьогоріч випустили 923 учня.
Міський голова Віталій Малецький та віцемер Ольга Усанова разом з власне медалями вручили випускникам і приємні подарунки – пам'ятні наручні годинники.
«ТелеграфЪ» поспілкувався з найуспішнішими учнями нашого міста та поцікавився у них, які предмети вони любили у школі, а які – ні, чи важко було складати ЗНО, а також про те, ким вони мріють стати та яку професію обрали для себе.
Деякі випускники планують отримувати вищу освіту за кордоном, деякі – у нашій країні. Але цікаво наступне: майже усі говорили про те, що, навіть якщо поїдуть до іншої країни навчатися, працювати повернуться в рідну Україну.
Що юні розумники розповіли нам, ви можете побачити на відео ТЪ:
У наступному номері газети «Кременчуцький ТелеграфЪ» №32 від 6 серпня ви також зможете переглянути кольорові світлини з нагородження кременчуцьких медалістів та, можливо, знайти на них себе або свою дитину.