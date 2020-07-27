«Ямы, в которые бросают этих безхатченок, не засыпаны землей, частично видны фрагменты их тел...»

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 626 Коментарів: 1

Сегодня, 30 июля, депутат Таценюк на сессии горсовета рассказал, как выглядят могилы для бездомных на Деевском кладбище. Он сказал, что могилы заросли сорняками, некоторые ямы даже не засыпаны полностью землей и там видны фрагменты тел покойников.









Рабочие кладбища пожаловались Виталию Таценюку, что им на неделю на покос травы на кладбище выдают два литра бензина для триммеров. Вот фрагмент выступления Таценюка:





– Мы сегодня будем выделять дополнительно 96 тысяч на комбинат ритуальных услуг на захоронение безхатченков. Я, конечно, буду голосовать за, но надо контролировать, куда эти деньги уйдут! Факт, который сегодня случился, ужасный! Я сейчас покажу фотографии, некоторые из них не для слабонервных, я был сегодня утром на кладбище, на Деевской горе. Я видел то, что мне показали наши избиратели, они сказали: если вы живым не можете помочь, как же вы мертвым поможете?! Вот мы выделим сегодня эти денежные средства для захоронения безхатченок и забудем. А я хочу рассказать, в каком состоянии находятся наши кладбища, как хоронят этих людей, в каком состоянии их могилы! А жизнь непредсказуема, там могут оказаться наши знакомые, наши родственники. Ямы, в которые бросают этих безхатченок, не засыпаны даже землей, частично видны элементы их тел! Не покошено, я лично видел на Деевском кладбище. Табличек нет, ямы открытые!









Таценюк на сессии обратился к руководителю кременчугского подразделения Госпродпотребслужбы в Полтавской области Олегу Назарцу с требованием провести проверку и установить, соответствуют ли санитарным и противоэпидемическим нормам способы, которыми на Деевском кладбище хоронят людей без постоянного места жительства и безымянных покойников.



Также депутат просил мэра Кременчуга поручить начальнику департамента ЖКХ Ивану Москалику провести служебную проверку на Деевском кладбище и доложить ему о результатах проверки. Мэр такое поручение Москалику дал. И сроки уточнил – до 18 часов текущего дня доложить о результатах.



Выступая, депутат Таценюк несколько раз пытался показать фотографии, которые он сделал на кладбище. Но что-то пошло не так и вывести их на экран в сессионном зале не получилось. «ТелеграфЪ» получил эти фотографии, мы их публикуем – кроме тех, которые не для слабонервных:











