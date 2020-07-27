«Ямы, в которые бросают этих безхатченок, не засыпаны землей, частично видны фрагменты их тел...»

Сегодня, 30 июля, депутат Таценюк на сессии горсовета рассказал, как выглядят могилы для бездомных на Деевском кладбище. Он сказал, что могилы заросли сорняками, некоторые ямы даже не засыпаны полностью землей и там видны фрагменты тел покойников.
Рабочие кладбища пожаловались Виталию Таценюку, что им на неделю на покос травы на кладбище выдают два литра бензина для триммеров. Вот фрагмент выступления Таценюка:
Таценюк на сессии обратился к руководителю кременчугского подразделения Госпродпотребслужбы в Полтавской области Олегу Назарцу с требованием провести проверку и установить, соответствуют ли санитарным и противоэпидемическим нормам способы, которыми на Деевском кладбище хоронят людей без постоянного места жительства и безымянных покойников.
Также депутат просил мэра Кременчуга поручить начальнику департамента ЖКХ Ивану Москалику провести служебную проверку на Деевском кладбище и доложить ему о результатах проверки. Мэр такое поручение Москалику дал. И сроки уточнил – до 18 часов текущего дня доложить о результатах.
Выступая, депутат Таценюк несколько раз пытался показать фотографии, которые он сделал на кладбище. Но что-то пошло не так и вывести их на экран в сессионном зале не получилось. «ТелеграфЪ» получил эти фотографии, мы их публикуем – кроме тех, которые не для слабонервных: