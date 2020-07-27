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«Ямы, в которые бросают этих безхатченок, не засыпаны землей, частично видны фрагменты их тел...»

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 626 Коментарів: 1

 

Депутат Таценюк показал фото могил на Деевском кладбище

Сегодня, 30 июля, депутат Таценюк на сессии горсовета рассказал, как выглядят могилы для бездомных на Деевском кладбище. Он сказал, что могилы заросли сорняками, некоторые ямы даже не засыпаны полностью землей и там видны фрагменты тел покойников.


 


Рабочие кладбища пожаловались Виталию Таценюку, что им на неделю на покос травы на кладбище выдают два литра бензина для триммеров. Вот фрагмент выступления Таценюка:


 

– Мы сегодня будем выделять дополнительно 96 тысяч на комбинат ритуальных услуг на захоронение безхатченков. Я, конечно, буду голосовать за, но надо контролировать, куда эти деньги уйдут! Факт, который сегодня случился, ужасный! Я сейчас покажу фотографии, некоторые из них не для слабонервных, я был сегодня утром на кладбище, на Деевской горе. Я видел то, что мне показали наши избиратели, они сказали: если вы живым не можете помочь, как же вы мертвым поможете?! Вот мы выделим сегодня эти денежные средства для захоронения безхатченок и забудем. А я хочу рассказать, в каком состоянии находятся наши кладбища, как хоронят этих людей, в каком состоянии их могилы! А жизнь непредсказуема, там могут оказаться наши знакомые, наши родственники. Ямы, в которые бросают этих безхатченок, не засыпаны даже землей, частично видны элементы их тел! Не покошено, я лично видел на Деевском кладбище. Табличек нет, ямы открытые!



Таценюк на сессии обратился к руководителю кременчугского подразделения Госпродпотребслужбы в Полтавской области Олегу Назарцу с требованием провести проверку и установить, соответствуют ли санитарным и противоэпидемическим нормам способы, которыми на Деевском кладбище хоронят людей без постоянного места жительства и безымянных покойников.


Также депутат просил мэра Кременчуга поручить начальнику департамента ЖКХ Ивану Москалику провести служебную проверку на Деевском кладбище и доложить ему о результатах проверки. Мэр такое поручение Москалику дал. И сроки уточнил – до 18 часов текущего дня доложить о результатах.


Выступая, депутат Таценюк несколько раз пытался показать фотографии, которые он сделал на кладбище. Но что-то пошло не так и вывести их на экран в сессионном зале не получилось. «ТелеграфЪ» получил эти фотографии, мы их публикуем – кроме тех, которые не для слабонервных:


 

 


 


 

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Автор: Лариса Артеменко Джерело фото: Виталий Таценюк
Теги: кладбище могилы для бездомных безымянные могилы Кременчуг похороны заброшенные могилы триммер покос травы бензин
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

243
Чувааак:
Сьогодні, 18:28

етак років через 200-500 поля перетворяться на могильники


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