Мазур живий: оперативники інсценували вбивство чоловіка, аби затримати організатора

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 946 Коментарів: 4

За вбивство жителя Донецької області, відомого у злочинному світі, зловмисник обіцяв заплатити $50 тисяч. А замовив його вбивство – інший кримінальний авторитет

Оперативники інсценували вбивство чоловіка, аби затримати організатора, повідомляє пресслужба поліції.









За вбивство людини зловмисник обіцяв заплатити $50 тисяч. Вбити мали жителя Донецької області, відомого у злочинному світі, Олександра Мазура. А замовив його вбивство – інший кримінальний авторитет.





Сьогодні, 30 липня, поліцейські за силової підтримки спецпідрозділу ДСР затримали організатора «на гарячому» – прямо під час передачі частини обіцяних коштів у сумі $25 тисяч. Раніше було задокументовано факт передачі ще $5 тисяч. Затриманий – 45-річний мешканець Київської області із кримінальним минулим.









Попередження вбивства стало можливим у результаті успішно проведеної спецоперації, що відбувалася у кілька етапів.



Учора, 29 липня, близько 16.00 на автодорозі Київ-Харків, поблизу Пирятина, було інсценовано розстріл чоловіка у салоні автомобіля Mercedes-Benz S-Class. Інформація була широко розповсюджена в ЗМІ та використана як доказ для замовника злочину.





Щойно правоохоронці успішно завершили оперативні заходи. Замовника затримали.





Розслідується кримінальне провадження за ч. 1 ст. 14, п. 11, п. 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.







