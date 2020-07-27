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Надзвичайні новини

Мазур живий: оперативники інсценували вбивство чоловіка, аби затримати організатора

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 946 Коментарів: 4

 

За вбивство жителя Донецької області, відомого у злочинному світі, зловмисник обіцяв заплатити $50 тисяч. А замовив його вбивство – інший кримінальний авторитет

Оперативники інсценували вбивство чоловіка, аби затримати організатора, повідомляє пресслужба поліції.


На Полтавщині обстріляли Mercedes: вбитий кримінальний авторитет


За вбивство людини зловмисник обіцяв заплатити $50 тисяч. Вбити мали жителя Донецької області, відомого у злочинному світі, Олександра Мазура. А замовив його вбивство – інший кримінальний авторитет.


Сьогодні, 30 липня, поліцейські за силової підтримки спецпідрозділу ДСР затримали організатора «на гарячому» – прямо під час передачі частини обіцяних коштів у сумі $25 тисяч. Раніше було задокументовано факт передачі ще $5 тисяч. Затриманий – 45-річний мешканець Київської області із кримінальним минулим.



Попередження вбивства стало можливим у результаті успішно проведеної спецоперації, що відбувалася у кілька етапів.


Учора, 29 липня, близько 16.00 на автодорозі Київ-Харків, поблизу Пирятина, було інсценовано розстріл чоловіка у салоні автомобіля Mercedes-Benz S-Class. Інформація була широко розповсюджена в ЗМІ та використана як доказ для замовника злочину.


Щойно правоохоронці успішно завершили оперативні заходи. Замовника затримали.  


Розслідується кримінальне провадження за ч. 1 ст. 14, п. 11, п. 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.


 


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Автор: Руслана Горгола
Теги: стрельба вбивство
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 4

2 339
Dmitriys:
Сьогодні, 17:36

Спасли невиновного бандита? А просто убрать этих всех ,,авторитетов,, слабо? Ну или пусть Перестреляют друг друга


14 1
100
StarПёр:
Сьогодні, 17:59

Цыркачи! Квартальные клоуны. 


6 2
322
gansit:
Сьогодні, 18:21

Блин,тут такое дело раскрутили за сутки,а беглеца с Полтавы поймать не  могут.Чёто как то не верится.


3 0
54
ags:
Сьогодні, 18:43

Цирк какой-то. И как это происходило? Как в разработку пошла эта операция? Один бывший криминальный авторитет заказывает бизнесмена (другого бывшего криминального авторитета). Главный вопрос, за что мог заказать? Он то тут совсем не раскрывается. Об этом как-то узнают оперативники. Готовят нифиговую операцию и задержание. Вот так просто. Журналисты, задайте нужные вопросы. Очень уж интересно, почему правохранители так тесно связаны с заказными убийствами бывших криминальных авторитетов?


2 0

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