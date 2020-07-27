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Кременчук, Культура, Кременчуг

До 1 серпня у Кременчуці діє унікальна подвійна виставка

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Подивитися її можна безкоштовно у дитячій бібліотеці

У Кременчуці до 1 серпня діє подвійна унікальна виставка пов'язана з Військово-морськими силами України. У вітрині дитячої бібліотеки по вул. Соборній, з 5 липня до 5 серпня, демонструють військово-морську форму з фондів Всеукраїнського музею історії форми одягу/однострою. 


У Кременчуці відкрили унікальну виставку з фондів першого музею історії форми одягу


 


З 26 липня виставку доповнила персональна виставка Сергія Риндіна та його дружини Юлії, які зробили унікальні моделі техніки з паперу. Про це «Телеграфу» повідомив керівник музею Роман Пацовський.


 


Дві унікальні виставки будуть доступні до 5 серпня. Після цього виставку змінить виставка присвячена військовій медицині Кременчука та Кременчуцького військового шпиталю. 


Одразу дві виставки на військово-морську тематику діють безкоштовно у вітрині дитячої бібліотеки цілодобово. 


 

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Роман Пацовський
Теги: виставка ВМС
компанія «Інтера Люкс»

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