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Кременчук, Коронавірус / Карантин

Кременчужанина без маски оштрафували на 17 тисяч гривень

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 0

 

Чоловік зайшов до магазину без засобу індивідуального захисту

У Кременчуці чоловіка отштрафували на 17 тисяч грн за перебування в магазині без маски. Згідно Єдиного державного реєстру судових рішень постанову виніс Крюківський районний суд.


Чоловік близько першої години ночі 24 квітня перебував у магазині на вул. Республіканській, 134 без засобів індивідуального захисту. Таким чином він порушив вимоги постанови Кабміну «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».


Кременчужанин вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ст. 44-3 (порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.


Постанову можна оскаржити до Полтавського апеляційного суду протягом 10 днів з моменту її винесення.

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Автор: Альона Душенко
Теги: штраф коронавірус
компанія «Інтера Люкс»

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