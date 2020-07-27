Кременчужанина без маски оштрафували на 17 тисяч гривень

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 0

Чоловік зайшов до магазину без засобу індивідуального захисту

У Кременчуці чоловіка отштрафували на 17 тисяч грн за перебування в магазині без маски. Згідно Єдиного державного реєстру судових рішень постанову виніс Крюківський районний суд.





Чоловік близько першої години ночі 24 квітня перебував у магазині на вул. Республіканській, 134 без засобів індивідуального захисту. Таким чином він порушив вимоги постанови Кабміну «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».





Кременчужанин вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ст. 44-3 (порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.





Постанову можна оскаржити до Полтавського апеляційного суду протягом 10 днів з моменту її винесення.