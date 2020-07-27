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Надзвичайні новини, Полтавщина, Подорожі

В районі гори Стіг стало зле туристу з Полтави

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 230

 

Рятувальники доправили його до Рахівської ЦРЛ

29 липня о 17.00 до рахівських рятувальників надійшла інформація про те, що під час проходження туристичного маршруту в районі гори Стіг, різко погіршився стан здоров’я туриста з Полтави.


Як повідомили у ДСНС України в Закарпатській області, о 21.00 його знайшли, надали долікарську допомогу та транспортували до Рахівської Центральної районної лікарні.


Для проведення пошуково-рятувальних робіт залучався особовий склад Рахівського гірського пошуково-рятувального відділення.


Стіг — гора в північно-східній частині масиву Свидівець (Українські Карпати). Розташована в межах Рахівського району Закарпатської області. Висота — 1704 м. Через Стіг проходить популярний туристичний маршрут «Вершинами Свидівця» — від селища Ясіні до селища Усть-Чорна.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: туризм турист Карпати
компанія «Інтера Люкс»

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