В районі гори Стіг стало зле туристу з Полтави

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Рятувальники доправили його до Рахівської ЦРЛ

29 липня о 17.00 до рахівських рятувальників надійшла інформація про те, що під час проходження туристичного маршруту в районі гори Стіг, різко погіршився стан здоров’я туриста з Полтави.





Як повідомили у ДСНС України в Закарпатській області, о 21.00 його знайшли, надали долікарську допомогу та транспортували до Рахівської Центральної районної лікарні.





Для проведення пошуково-рятувальних робіт залучався особовий склад Рахівського гірського пошуково-рятувального відділення.



