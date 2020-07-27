В районі гори Стіг стало зле туристу з Полтави

29 липня о 17.00 до рахівських рятувальників надійшла інформація про те, що під час проходження туристичного маршруту в районі гори Стіг, різко погіршився стан здоров’я туриста з Полтави.
Як повідомили у ДСНС України в Закарпатській області, о 21.00 його знайшли, надали долікарську допомогу та транспортували до Рахівської Центральної районної лікарні.
Для проведення пошуково-рятувальних робіт залучався особовий склад Рахівського гірського пошуково-рятувального відділення.
Стіг — гора в північно-східній частині масиву Свидівець (Українські Карпати). Розташована в межах Рахівського району Закарпатської області. Висота — 1704 м. Через Стіг проходить популярний туристичний маршрут «Вершинами Свидівця» — від селища Ясіні до селища Усть-Чорна.