Радикалы пригласили Пиддубную к себе – будут выдвигать её в мэры

Сьогодні, 11:18 Переглядів: 351 Коментарів: 1

Сегодня, 30 июля, глава фракции Радикальной партии Ляшко Дмитрий Кавунник сделал заявление на сессии горсовета. Он публично пригласил депутата Оксану Пиддубную присоединиться к Радикальной партии.



Кавунник заявил, что если в городе нет оппозиции, городская власть отрывается от реальности, чувствует свою безнаказанность и это негативно сказывается на жизни кременчужан.



От разговора об оппозиции вообще депутат Кавунник перешел к конкретной оппозиции в Кременчуге. Её наиболее активным представителем он назвал депутата Пиддубную. И напомнил, что именно она инициировала введение моратория на повышение коммунальных тарифов в Кременчуге – это решение поддержали депутаты и мораторий таки ввели.









Также Кавунник напомнил, что именно Пиддубная упорно боролась против закрытия коммунальных районных стоматполиклиник и добилась сохранения стоматологических отделений.



В итоге лидер радикалов пригласил депутата Пиддубную присоединиться к Радикальной партии.



На заявление депутата Кавунника очень эмоционально отреагировал мэр Кременчуга Виталий Малецкий. Он сказал:





– Это брачный контракт или по любви?! Я не розумію! Але різність ваших поглядів не дозволить вам... Є такий анекдок про зайчика і білочку...

Услышав это, Дмитрий Кавунник ответил:

– Це вже ми самі вирішимо!





Чуть позже, когда на трибуну вышел депутат Иванян, его коллега по фракции Константин Терещенко спросил:





– Ты хоть Пиддубную не приглашаешь? А то будешь вторым!





В октябре в Кременчуге состоятся выборы мэра и выборы в горсовет. В контексте этого «ТелеграфЪ» рассматривает приглашение Кавунника как вполне конкретное предложение Пиддубной участвовать в выборах в Кременчугский горсовет как кандидату от Радикальной партии. А также баллотироваться в мэры Кременчуга как кандидат от Радикальной партии. Судя по тому, что радикалы озвучили своё приглашение максимально публично, на сессии горсовета, она планируют сделать её лицом своей избирательной кампании. И использовать в качестве хорошо узнаваемого «электровоза», который сможет провести в горсовет членов Радикальной партии.