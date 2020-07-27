Радикалы пригласили Пиддубную к себе – будут выдвигать её в мэры

Сегодня, 30 июля, глава фракции Радикальной партии Ляшко Дмитрий Кавунник сделал заявление на сессии горсовета. Он публично пригласил депутата Оксану Пиддубную присоединиться к Радикальной партии.
Кавунник заявил, что если в городе нет оппозиции, городская власть отрывается от реальности, чувствует свою безнаказанность и это негативно сказывается на жизни кременчужан.
От разговора об оппозиции вообще депутат Кавунник перешел к конкретной оппозиции в Кременчуге. Её наиболее активным представителем он назвал депутата Пиддубную. И напомнил, что именно она инициировала введение моратория на повышение коммунальных тарифов в Кременчуге – это решение поддержали депутаты и мораторий таки ввели.
Также Кавунник напомнил, что именно Пиддубная упорно боролась против закрытия коммунальных районных стоматполиклиник и добилась сохранения стоматологических отделений.
В итоге лидер радикалов пригласил депутата Пиддубную присоединиться к Радикальной партии.
На заявление депутата Кавунника очень эмоционально отреагировал мэр Кременчуга Виталий Малецкий. Он сказал:
Услышав это, Дмитрий Кавунник ответил:
Чуть позже, когда на трибуну вышел депутат Иванян, его коллега по фракции Константин Терещенко спросил:
В октябре в Кременчуге состоятся выборы мэра и выборы в горсовет. В контексте этого «ТелеграфЪ» рассматривает приглашение Кавунника как вполне конкретное предложение Пиддубной участвовать в выборах в Кременчугский горсовет как кандидату от Радикальной партии. А также баллотироваться в мэры Кременчуга как кандидат от Радикальной партии. Судя по тому, что радикалы озвучили своё приглашение максимально публично, на сессии горсовета, она планируют сделать её лицом своей избирательной кампании. И использовать в качестве хорошо узнаваемого «электровоза», который сможет провести в горсовет членов Радикальной партии.