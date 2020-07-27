Перерозподіл бюджету та приєднання Поток: позачергова сесія Кременчуцької міськради

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 754

На сайті мерії Кременчука опублікували проєкт порядку денного позачергової XLV (45) сесії міської ради VII скликання від 30 липня 2020 року.





Порядок денний позачергової сесії:





1. Про надання згоди на добровільне приєднання Потоківської сільської територіальної громади Кременчуцького району Полтавської області до Кременчуцької міської територіальної громади Полтавської області.









2. Про схвалення проекту рішення «Про добровільне приєднання до територіальної громади міста Кременчука Полтавської області».





3. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 12 грудня 2019 року «Про прогноз місцевого бюджету м. Кременчука на 2021-2022 роки».





4. Про перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених в місцевому бюджеті м. Кременчука на 2020 рік.





5. Про затвердження рішень виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області від 24.07.2020 № 1067, від 24.07.2020 № 1068, від 24.07.2020 № 1070, від 24.07.2020 № 1071, від 24.07.2020 № 1073, від 24.07.2020 № 1074, від 24.07.2020 № 1075, від 24.07.2020 № 1076, від 24.07.2020 № 1077, від 24.07.2020 № 1078.





6. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради від 27 квітня 2016 року «Про виділення коштів за рахунок вільного залишку бюджетних коштів станом на 01.01.2016 р.»





7. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 23 січня 2020 року «Про призначення та виплату стипендії Кременчуцької міської ради Полтавської області для підтримки провідних та перспективних спортсменів міста Кременчука на 2020 рік».







8. Про перейменування Кременчуцького міського науково-методичного центру Кременчуцької міської ради Полтавської області шляхом перетворення в комунальну установу «Кременчуцький центр професійного розвитку педагогічних працівників» Кременчуцької міської ради Полтавської області та затвердження його статуту в новій редакції».





9. Про внесення змін до рішення міської ради від 30 березня 2018 року «Про затвердження комплексної програми розвитку комунального некомерційного медичного підприємства «Кременчуцька міська дитяча лікарня» на 2018-2020 роки».





10. Про внесення змін до рішення міської ради від 30 травня 2018 року «Про затвердження комплексної програми розвитку комунального некомерційного медичного підприємства «Лікарня відновного лікування» на 2018-2020 роки».





11. Про внесення змін до рішення міської ради від 12 грудня 2019 року «Про затвердження комплексної програми розвитку комунального некомерційного медичного підприємства «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька»» на 2020-2022 роки».





12. Про внесення змін до рішення міської ради від 30 березня 2018 року «Про затвердження комплексної програми розвитку комунального некомерційного медичного підприємства «Кременчуцький перинатальний центр II рівня» на 2018-2020 роки».





13. Про затвердження статуту комунального некомерційного підприємства «Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Зоряний» Кременчуцької міської ради Полтавської області в новій редакції.





14. Про надання згоди на безоплатну передачу закінчених будівництвом об’єктів.





15. Про безоплатне прийняття до комунальної власності територіальної громади міста зовнішніх інженерних мереж водопостачання.





16. Про затвердження статуту комунального підприємства «Кременчукводоканал» Кременчуцької міської ради в новій редакції.





17. Про доповнення до рішення Кременчуцької міської ради від 23 квітня 2020 року «Про початок роботи по розробці містобудівної документації міста Кременчука».





18. Про припинення права користування земельними ділянками.





19. Про надання та відмову в наданні дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам в м. Кременчуці.





20. Про відмову в наданні дозволу на розроблення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) громадянам в м. Кременчуці.





21. Про передачу земельних ділянок у власність громадянам в м. Кременчуці.





22. Про передачу земельних ділянок у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) учасникам бойових дій, інвалідам війни, а також членам сімей загиблих учасників бойових дій в м. Кременчуці.





23. Про надання, вилучення та оформлення земельних ділянок в оренду громадянам в м. Кременчуці.





24. Про надання та відмову в наданні дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в м. Кременчуці.





25. Про надання та відмову в наданні дозволу на розроблення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) юридичним та фізичним особам в м. Кременчуці.





26. Про надання згоди на поділ та об'єднання земельних ділянок в м. Кременчуці.





27. Про надання, вилучення та оформлення земельних ділянок в оренду в м. Кременчуці.





28. Про укладання та відмову в укладанні договорів оренди землі на новий строк.





29. Про надання земельних ділянок в постійне користування в м. Кременчуці.





30. Про надання згоди на встановлення земельних сервітутів у м. Кременчуці.





31. Про зміну цільового призначення земельних ділянок в м. Кременчуці.





32. Про проведення земельних торгів в м. Кременчуці.





33. Про внесення змін до рішень органів місцевого самоврядування в м. Кременчуці.





34. Про зміну цільового призначення земельних ділянок комунальної власності в м. Кременчуці.





35. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 24 жовтня 2019 року «Про затвердження Програми реалізації Основних напрямків земельної реформи на 2020 рік в м. Кременчуці».





36. Про погодження технічних документацій із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок в м. Кременчуці.