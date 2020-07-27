Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 27.07.2020 11:00
Підтверджені:
Україна65656
Кременчук128
Хворі:
Україна27918
Кременчук6
Одужало:
Україна36122
Кременчук118
Померло:
Україна1616
Кременчук4
Надзвичайні новини

Рятувальники відчинили квартиру, в якій 87-річна кременчужанка потребувала допомоги

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 421

Жінка не могла самостійно відчинити двері

29 липня у Кременчуці рятувальники відчинили квартиру, в якій 87-річна пенсіонерка потребувала допомоги.


Як повідомляє Кременчуцьке міськрайонне управління ГУ ДСНС України у Полтавській області, повідомлення про те, що у будинку №16 на просп.Свободи жінка тривалий час не відчиняє двері, надійшло від чергового служби «102» о 9.32.


За допомогою трьохколінчатої драбини ДСНС-ники через балкон потрапили до квартири, відчинили двері та надали доступ працівникам поліції о 10.20.


В квартирі знаходилась 87-річна кременчужанка, яка потребувала медичної допомоги.


0
Автор: Руслана Горгола
Теги: спасатели пенсионеры полиция
компанія «Інтера Люкс»

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх