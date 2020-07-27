Рятувальники відчинили квартиру, в якій 87-річна кременчужанка потребувала допомоги

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29 липня у Кременчуці рятувальники відчинили квартиру, в якій 87-річна пенсіонерка потребувала допомоги.





Як повідомляє Кременчуцьке міськрайонне управління ГУ ДСНС України у Полтавській області, повідомлення про те, що у будинку №16 на просп.Свободи жінка тривалий час не відчиняє двері, надійшло від чергового служби «102» о 9.32.





За допомогою трьохколінчатої драбини ДСНС-ники через балкон потрапили до квартири, відчинили двері та надали доступ працівникам поліції о 10.20.





В квартирі знаходилась 87-річна кременчужанка, яка потребувала медичної допомоги.



