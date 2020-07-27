Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 27.07.2020 11:00
Підтверджені:
Україна65656
Кременчук128
Хворі:
Україна27918
Кременчук6
Одужало:
Україна36122
Кременчук118
Померло:
Україна1616
Кременчук4
Кременчук, Коронавірус / Карантин

Україна побила антирекорд: за добу 1197 нових випадків COVID-19 (17 на Полтавщині і 1 у Кременчуці)

Сьогодні, 09:48 Переглядів: 851

 

За добу одужало 760 пацієнтів

В Україні зафіксовано 1197 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 — це новий антирекорд з кількості захворювань на добу, повідомляє МОЗ. На Полтавщині за добу виявили 17 нових випадків коронавірусу. У Кременчуці - один.


40-річна кременчужанка захворіла на COVID-19


30 липня (станом на 9.00) в Україні 68 794 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1673 летальні, 38 154 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 1197 нових випадків. Кількість ПЛР-тестувань в країні перевищила позначку мільйон — загалом з початку пандемії проведено 1 013 793 дослідження. Усього за добу одужало 760 пацієнтів.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 2698 випадків;
  • Волинська область — 3735 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1394 випадки;
  • Донецька область — 865 випадків;
  • Житомирська область — 1807 випадків;
  • Закарпатська область — 5078 випадків;
  • Запорізька область — 779 випадків;
  • Івано-Франківська область — 4446 випадків;
  • Кіровоградська область — 702 випадки;
  • м. Київ — 8131 випадок;
  • Київська область — 3672 випадки;
  • Львівська область — 9379 випадків;
  • Луганська область — 122 випадки;
  • Миколаївська область — 578 випадків;
  • Одеська область — 3150 випадків;
  • Полтавська область — 431 випадок;
  • Рівненська область — 5942 випадки;
  • Сумська область — 484 випадки;
  • Тернопільська область — 2922 випадки;
  • Харківська область — 3626 випадків;
  • Херсонська область — 224 випадки;
  • Хмельницька область — 1109 випадків;
  • Чернівецька область — 5812 випадків;
  • Черкаська область — 919 випадків;
  • Чернігівська область — 789 випадків.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус коронавирус статистика заболеваемость
компанія «Інтера Люкс»

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