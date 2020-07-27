Україна побила антирекорд: за добу 1197 нових випадків COVID-19 (17 на Полтавщині і 1 у Кременчуці)

Сьогодні, 09:48 Переглядів: 851

В Україні зафіксовано 1197 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 — це новий антирекорд з кількості захворювань на добу, повідомляє МОЗ. На Полтавщині за добу виявили 17 нових випадків коронавірусу. У Кременчуці - один.









30 липня (станом на 9.00) в Україні 68 794 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1673 летальні, 38 154 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 1197 нових випадків. Кількість ПЛР-тестувань в країні перевищила позначку мільйон — загалом з початку пандемії проведено 1 013 793 дослідження. Усього за добу одужало 760 пацієнтів.





Наразі коронавірусна хвороба виявлена: