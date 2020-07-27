За добу одужало 760 пацієнтів
В Україні зафіксовано 1197 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 — це новий антирекорд з кількості захворювань на добу, повідомляє МОЗ. На Полтавщині за добу виявили 17 нових випадків коронавірусу. У Кременчуці - один.
30 липня (станом на 9.00) в Україні 68 794 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1673 летальні, 38 154 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 1197 нових випадків. Кількість ПЛР-тестувань в країні перевищила позначку мільйон — загалом з початку пандемії проведено 1 013 793 дослідження. Усього за добу одужало 760 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 2698 випадків;
- Волинська область — 3735 випадків;
- Дніпропетровська область — 1394 випадки;
- Донецька область — 865 випадків;
- Житомирська область — 1807 випадків;
- Закарпатська область — 5078 випадків;
- Запорізька область — 779 випадків;
- Івано-Франківська область — 4446 випадків;
- Кіровоградська область — 702 випадки;
- м. Київ — 8131 випадок;
- Київська область — 3672 випадки;
- Львівська область — 9379 випадків;
- Луганська область — 122 випадки;
- Миколаївська область — 578 випадків;
- Одеська область — 3150 випадків;
- Полтавська область — 431 випадок;
- Рівненська область — 5942 випадки;
- Сумська область — 484 випадки;
- Тернопільська область — 2922 випадки;
- Харківська область — 3626 випадків;
- Херсонська область — 224 випадки;
- Хмельницька область — 1109 випадків;
- Чернівецька область — 5812 випадків;
- Черкаська область — 919 випадків;
- Чернігівська область — 789 випадків.