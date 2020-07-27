Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 27.07.2020 11:00
Підтверджені:
Україна65656
Кременчук128
Хворі:
Україна27918
Кременчук6
Одужало:
Україна36122
Кременчук118
Померло:
Україна1616
Кременчук4
Кременчук, Коронавірус / Карантин

За добу в Україні виявили більше тисячі нових випадків коронавірусу, на Полтавщині - 13

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 1 226

 

За добу одужало 650 пацієнтів

В Україні зафіксовано 1022 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19, повідомляє МОЗ. На Полтавщині - 13 нових випадків.


29 липня (станом на 9.00) в Україні 67 597 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1650 летальних, 37 394 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 1022 нові випадки. Загалом проведено 998 299 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 650 пацієнтів.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 2660 випадків;
  • Волинська область — 3694 випадки;
  • Дніпропетровська область — 1364 випадки;
  • Донецька область — 861 випадок;
  • Житомирська область — 1764 випадки;
  • Закарпатська область — 5008 випадків;
  • Запорізька область — 767 випадків;
  • Івано-Франківська область — 4342 випадки;
  • Кіровоградська область — 697 випадків;
  • м. Київ — 7932 випадки;
  • Київська область — 3629 випадків;
  • Львівська область — 9248 випадків;
  • Луганська область — 122 випадки;
  • Миколаївська область — 563 випадки;
  • Одеська область — 3104 випадки;
  • Полтавська область — 414 випадків;
  • Рівненська область — 5837 випадків;
  • Сумська область — 467 випадків;
  • Тернопільська область — 2852 випадки;
  • Харківська область — 3556 випадків;
  • Херсонська область — 224 випадки;
  • Хмельницька область — 1086 випадків;
  • Чернівецька область — 5751 випадок;
  • Черкаська область — 910 випадків;
  • Чернігівська область — 745 випадків.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус коронавирус статистика заболеваемость
компанія «Інтера Люкс»

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