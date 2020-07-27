На Полтавщині бетоновоз насмерть збив робочого, який ремонтував дорогу

Смертельна аварія сталася поблизу села Гайового, що на Кобеляччині
28 липня поблизу села Гайового, що на Кобеляччині, 38-річний водій вантажівки Volvo (бетоновоз), мешканець села Самарщина, збив робочого, який працював на узбіччі дороги.
Як повідомляє Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА, смертельна аварія сталася на будівництві закритої для проїзду автомобільної дороги Дніпро-Кобеляки-Решетилівка.
Внаслідок наїзду 42-річний різноробочий фірми ONUR (вона проводить ремонтні роботи автодороги), мешканець Харківської області, загинув на місці.