Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 27.07.2020 11:00
Підтверджені:
Україна65656
Кременчук128
Хворі:
Україна27918
Кременчук6
Одужало:
Україна36122
Кременчук118
Померло:
Україна1616
Кременчук4
Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині бетоновоз насмерть збив робочого, який ремонтував дорогу

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 1 331 Коментарів: 2

Смертельна аварія сталася поблизу села Гайового, що на Кобеляччині

 

28 липня поблизу села Гайового, що на Кобеляччині, 38-річний водій вантажівки Volvo (бетоновоз), мешканець села Самарщина, збив робочого, який працював на узбіччі дороги.


Як повідомляє Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА, смертельна аварія сталася на будівництві закритої для проїзду автомобільної дороги Дніпро-Кобеляки-Решетилівка.


Внаслідок наїзду 42-річний різноробочий фірми ONUR (вона проводить ремонтні роботи автодороги), мешканець Харківської області, загинув на місці.

1
Автор: Катерина Турубара Джерело фото: ілюстративне
Теги: сбили человека погиб ремонт дороги
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 2

236
Чувааак:
Сьогодні, 11:43

Кобеляччина *$#@&~~!

 

с. Вабля Бородянський район Київська обл. (в ПДР є їх знак)) ) - Писати Вабляччина?


5 5
964
стабільний пкращувач:
Сьогодні, 13:41

Цитата: Чувааак

Кобеляччина *$#@&~~!

 

с. Вабля Бородянський район Київська обл. (в ПДР є їх знак)) ) - Писати Вабляччина?

Кобиляччина - думаю малося на увазі кобиляцький район. Вабляцького р-ну і, відповідно, Вабляччини не існує).


2 0

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх