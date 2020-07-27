КВБЗ оскаржує тендер на вагони метро в Харкові та просить допомоги прем’єра

Сьогодні, 10:34 Переглядів: 860

Чого очікує керівництво КВБЗ за підсумками візиту прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля? На це питання відповів представникам ЗМІ голова наглядової ради ПАТ КВБЗ Володимир Приходько.





За його словами, під час наради з урядовцями йшлося про фінансову програму «Укрзалізниці», відповідно до якої відомство закуповуватиме по 15 тисяч вантажних вагонів щороку, а всього – 75 тисяч вагонів за 5 років. Програму ще має ухвалити уряд, але вже зараз прем’єр дав доручення стосовно неї.





- Така програма має народитися, відповідно до заяви прем’єр-міністра в цьому році, у третьому кварталі… Я сподіваюсь на Уруського – новий віце-прем’єр, який відповідає за промисловість. Союзників достатньо. Міністр економіки розуміє, що по країні це 37 тисяч робочих місць, які поступово перетворилися в 12, у тому числі й наших залишилось 5,5 тисяч, - сказав Володимир Приходько про вагонобудівні заводи України.





Друге питання, яке піднімалося на нараді - це борги «Укрзалзниці» та перспективи дизель-потягів. (Прем’єр, до речі, під час брифінгу доповів, що УЗ вже перерахувала кошти за 18 пасажирських вагонів – замовлення ще від 2018 року).









- Третє питання - це наш конфлікт з приводу Харківського тендеру. Ми не згодні з рішенням тендерного комітету та звернулися у Страсбург – до омбудсмена, який веде питання, пов’язані з фінансуванням, і будемо продовжувати. Ми попросили прем’єр-міністра, щоб він створив спеціальну комісію, яка має провести розслідування. Ми вважаємо, що тендерний комітет злукавив, - заявив Володимир Приходько.





Він зазначив, що тендерний комітет Харківського метрополітену уникає передання КВБЗ документації. (Сторона, яка програла, за умовами, має можливість подивитися матеріали тендеру).





Нагадаємо, тендер, який зараз оскаржує КВБЗ – це закупівля 8 поїздів метро для харківського метрополітену. Вона проводилася за кредитні кошти ЄІБ (Європейського інвестиційного банку).Тендер відбувався за умовами банку. Перемогла китайська корпорація CRRC Тangshan, бо її пропозиція виявилася дешевшою на мільйон євро. НА КВБЗ вважають, що тендерний комітет врахував не всі витрати, пов’язані із закупівлею, і насправді китайська продукція обійдеться дорожче.