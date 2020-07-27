У Кременчуці згоріло футбольне поле

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Невідомі спалили траву на полі
Вчора, 28 липня, у Кременчуці на території школи №12 згоріло футбольне поле. Про це «Телеграфу» повідомив читач.
Внасідок пожежі футбольне поле повністю постраждало від вогню.
це ж воно згоріло не моментально. добу диміло смерділо, і всі терпіли
Ну если поле с сухой травой то это не "фудбольное" а пустырь)))
Наличие ворот его "фудбольным" не делает.
Во многих школах футбольное поле именно такое. В 6й точно такое есть.