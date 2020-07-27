У Кременчуці згоріло футбольне поле

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Вчора, 28 липня, у Кременчуці на території школи №12 згоріло футбольне поле. Про це «Телеграфу» повідомив читач.





Внасідок пожежі футбольне поле повністю постраждало від вогню.



