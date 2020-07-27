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У Кременчуці згоріло футбольне поле

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 2 467 Коментарів: 3

 

Невідомі спалили траву на полі

Вчора, 28 липня, у Кременчуці на території школи №12 згоріло футбольне поле. Про це «Телеграфу» повідомив читач. 


Внасідок пожежі футбольне поле повністю постраждало від вогню. 


 

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Автор: Альона Душенко Фото: kklimen
Теги: футбол пожар
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Коментарі: 3

236
Чувааак:
Сьогодні, 10:05

це ж воно згоріло не моментально. добу диміло смерділо, і всі терпіли


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Peeper:
Сьогодні, 10:13

Ну если поле с сухой травой то это не "фудбольное" а пустырь)))

Наличие ворот его "фудбольным" не делает.


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GAndy:
Сьогодні, 13:09

Цитата: Peeper

Ну если поле с сухой травой то это не "фудбольное" а пустырь)))

Наличие ворот его "фудбольным" не делает.

Во многих школах футбольное поле именно такое. В 6й точно такое есть.


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