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Кременчук, Бізнес/Робота, Деньги

Грандіозний розпродаж: у Кременчуці виставлять на аукціон 10 комунальних приміщень, задешево

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 869 Коментарів: 2

Стартова ціна дорівнює балансовій вартості; а якщо приміщення не продадуться — на наступному етапі аукціону ціну ще й знизять на 50%

У Кременчуці виставлять на аукціон 8 комунальних приміщень за дуже приємними цінами. Для прикладу: стартова ціна за приміщення у центрі міста - на вулиці Шевченка, 32 (площею 96,9 кв.м) становить усього 359 400 грн. Перелік об'єктів, які підлягають приватизації, був затверджений на сесії Кременчуцької міськради від 23 квітня. Наступний крок - рішення виконкому про затвердження стартової ціни об'єктів приватизації шляхом продажу на електронних аукціонах та протоколу засідання аукціонної комісії. Виконком ухвалив таке рішення на засіданні 24 липня.


Управління міського майна оприлюднюватиме оголошення про аукціони в електронній системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ». Перший аукціон планується провести 17 серпня.


Відповідно до п. 4 статті 22 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» стартова ціна об’єктів малої приватизації визначається на рівні балансової вартості. Балансоутримувач (КГЖЕП «Автозаводське») провів інвентаризацію 8 об’єктів, визначивши їх балансову вартість. Виконком на основі її затвердив стартову ціну


У таблиці вказана стартова ціна об'єктів для першого етапу аукціону і для другого: якщо на першому етапі приміщення не будуть продані, їх продаватимуть повторно зі зниженням стартової ціни на 50% за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій. 

 

Адреса приміщення 

Площа приміщення

Стартова ціна, грн

Стартова ціна зі зниженням на 50%

вул. Гвардійська, 6

18,8 кв.м

79700

39850

пров. Героїв Бреста, 53-А

165,5 кв.м

221300

110650

квартал 278, буд. 35

10,5 кв.м

44700

22350

пров. Дмитра Тьомкіна, 4

8,5 кв.м

71200

35600

вул. Івана Приходька, 28

3,8 кв.м

18600

9300

просп. Лесі Українки, 13

7,4 кв.м

27900

13950

просп. Лесі Українки, 14

7,2 кв.м

25700

12850

просп. Лесі Українки, 66

20,6 кв.м

80800

40400

вул. Перемоги, 13

20,7 кв.м

80000

40000

вул. Шевченка, 32

96,9 кв.м

359400

179700

вул. Перемоги, 13

7,6 кв.м

47000

23500


За інформацією управління міського майна, інформаційне повідомлення про аукціони мали бути оприлюднені на «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» 27 липня, проте станом на 16.35 цього дня ці повідомлення відсутні.


Ви ширше інформуйте всіх зацікавлених. Можливо, хтось захоче купити нежитлове приміщення. Для розуміння: приміщення площею 7,2 кв м на Лесі Українки, 14: стартова ціна 25 700. Якщо розділити, це вартість менше 4 тис грн за 1 квадратний метр. Можливо, бізнесу або навіть приватним особам буде цікаво, - сказав Віталій Малецький.


Зазначимо, що це не останній розпродаж комунальних приміщень. Проєкти рішень виконкому містять дані про стартову ціну й інших об'єктів приватизації. Подивитися їх можна тут.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: аукціон ProZorro продаж комунальні приміщення

Коментарі: 2

4 567
Solenoid:
Сьогодні, 18:02

Уверен, что покупатели уже определены. И случайных людей там нет.

1 0
317
gansit:
Сьогодні, 18:19

Цитата: Solenoid
1
100пудово,а еще самые лакомые площади  будут продавать со второго этапа со скидкой 50%.


0 0

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