Грандіозний розпродаж: у Кременчуці виставлять на аукціон 10 комунальних приміщень, задешево

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Стартова ціна дорівнює балансовій вартості; а якщо приміщення не продадуться — на наступному етапі аукціону ціну ще й знизять на 50%

У Кременчуці виставлять на аукціон 8 комунальних приміщень за дуже приємними цінами. Для прикладу: стартова ціна за приміщення у центрі міста - на вулиці Шевченка, 32 (площею 96,9 кв.м) становить усього 359 400 грн. Перелік об'єктів, які підлягають приватизації, був затверджений на сесії Кременчуцької міськради від 23 квітня. Наступний крок - рішення виконкому про затвердження стартової ціни об'єктів приватизації шляхом продажу на електронних аукціонах та протоколу засідання аукціонної комісії. Виконком ухвалив таке рішення на засіданні 24 липня.



Управління міського майна оприлюднюватиме оголошення про аукціони в електронній системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ». Перший аукціон планується провести 17 серпня.



Відповідно до п. 4 статті 22 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» стартова ціна об’єктів малої приватизації визначається на рівні балансової вартості. Балансоутримувач (КГЖЕП «Автозаводське») провів інвентаризацію 8 об’єктів, визначивши їх балансову вартість. Виконком на основі її затвердив стартову ціну



У таблиці вказана стартова ціна об'єктів для першого етапу аукціону і для другого: якщо на першому етапі приміщення не будуть продані, їх продаватимуть повторно зі зниженням стартової ціни на 50% за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій.

Адреса приміщення Площа приміщення Стартова ціна, грн Стартова ціна зі зниженням на 50% вул. Гвардійська, 6 18,8 кв.м 79700 39850 пров. Героїв Бреста, 53-А 165,5 кв.м 221300 110650 квартал 278, буд. 35 10,5 кв.м 44700 22350 пров. Дмитра Тьомкіна, 4 8,5 кв.м 71200 35600 вул. Івана Приходька, 28 3,8 кв.м 18600 9300 просп. Лесі Українки, 13 7,4 кв.м 27900 13950 просп. Лесі Українки, 14 7,2 кв.м 25700 12850 просп. Лесі Українки, 66 20,6 кв.м 80800 40400 вул. Перемоги, 13 20,7 кв.м 80000 40000 вул. Шевченка, 32 96,9 кв.м 359400 179700 вул. Перемоги, 13 7,6 кв.м 47000 23500



За інформацією управління міського майна, інформаційне повідомлення про аукціони мали бути оприлюднені на «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» 27 липня, проте станом на 16.35 цього дня ці повідомлення відсутні.



Ви ширше інформуйте всіх зацікавлених. Можливо, хтось захоче купити нежитлове приміщення. Для розуміння: приміщення площею 7,2 кв м на Лесі Українки, 14: стартова ціна 25 700. Якщо розділити, це вартість менше 4 тис грн за 1 квадратний метр. Можливо, бізнесу або навіть приватним особам буде цікаво, - сказав Віталій Малецький.





Зазначимо, що це не останній розпродаж комунальних приміщень. Проєкти рішень виконкому містять дані про стартову ціну й інших об'єктів приватизації. Подивитися їх можна тут.