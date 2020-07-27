Футболісти «Кременя» готуються взяти реванш у «Руха»

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 250

Кременчужани в режимі нон-стоп крокують до завершення чемпіонату

Завтра, 29 липня, футболісти «Кременя» на своєму полі приймуть «Рух». Матч розпочнеться о 18.00 на стадіоні «Кремінь-Арена». На жаль, матч відбудеться без глядачів.





Вперше за 8 місяців «Кремінь» зміг зрушити з місця у турнірній таблиці. Після перемоги в матчі з «Оболонь Бровар» кременчужани піднялися на 12 сходинку.





Кременчужани вдома стають загрозою лідерів, відбираючи в них очки, тим паче мінімальна поразка у першому колі «Рухом» - хороший привід взяти реванш.





Пряма трансляція





Дискваліфікація





Через перебір жовтих карток гру пропустять захисники «Кременя» Богдан Бичков та Володимир Заставний з «Руху».





Суддівські призначення





Головний арбітр: Кутаков Дмитро (Київська обл.)

Асистенти арбітра: Дашко О.В. (Київська обл.), Клименко Т.А. (Київ)

4-й арбітр Афанасьєв О.О. (Харків)

Спостерігач арбітражу: Мельничук В.Г. (Сімферополь)





Головний арбітр Дмитро Кутаков ще ніколи не судив матчі за участі «Кременя».





Історія протистоянь





«Кремінь» з «Рухом» зустрічалися 5 разів. В історії протистоянь 4 рази перемогу святкували «рухівці» ще один матч завершився внічию.

27 жовтня 2016 року «Кремінь» - «Рух» - 1:2 (Сидоренко 90+2 – Федорів 39, Іванов 57)

2 квітня 2017 року «Рух» - «Кремінь» - 4:1 (Бохашвілі 4,7 10, Габовда 31 – Козлов 86)

9 вересня 2017 «Кремінь» - «Рух» - 1:1 (Степанчук 17 – Баранець 27 п)

18 квітня 2018 «Рух» - «Кремінь» - 1:0 (Баранець 45)

6 жовтня 2019 року «Рух» - «Кремінь» - 1:0 (Климчук, 81 п)





Наступний матч «Кремінь» зіграє на виїзді з «Інгульцем» 3-го серпня, а 7 серпня зіграє заключний домашній матч з «Балканами».