Футболісти «Кременя» готуються взяти реванш у «Руха»

Завтра, 29 липня, футболісти «Кременя» на своєму полі приймуть «Рух». Матч розпочнеться о 18.00 на стадіоні «Кремінь-Арена». На жаль, матч відбудеться без глядачів.
Вперше за 8 місяців «Кремінь» зміг зрушити з місця у турнірній таблиці. Після перемоги в матчі з «Оболонь Бровар» кременчужани піднялися на 12 сходинку.
Кременчужани вдома стають загрозою лідерів, відбираючи в них очки, тим паче мінімальна поразка у першому колі «Рухом» - хороший привід взяти реванш.
Через перебір жовтих карток гру пропустять захисники «Кременя» Богдан Бичков та Володимир Заставний з «Руху».
Головний арбітр: Кутаков Дмитро (Київська обл.)
Асистенти арбітра: Дашко О.В. (Київська обл.), Клименко Т.А. (Київ)
4-й арбітр Афанасьєв О.О. (Харків)
Спостерігач арбітражу: Мельничук В.Г. (Сімферополь)
Головний арбітр Дмитро Кутаков ще ніколи не судив матчі за участі «Кременя».
«Кремінь» з «Рухом» зустрічалися 5 разів. В історії протистоянь 4 рази перемогу святкували «рухівці» ще один матч завершився внічию.
Наступний матч «Кремінь» зіграє на виїзді з «Інгульцем» 3-го серпня, а 7 серпня зіграє заключний домашній матч з «Балканами».