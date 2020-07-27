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Де 29 липня не буде світла у Кременчуці

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 123

 

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

29 липня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, з 6.00 до 18.00 у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.


Без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • кварт. 304, 16, 17, 17а, 18,
  • вул. Рокосовського, 1-30,
  • вул. Великокохнівська, 6-20,
  • вул. Олексія Древаля, 114а, 116-118,
  • вул. Леонова, 108-177;
  • вул. Залізнична, 19-51;
  • вул. Чкалова, 140-142;
  • пров. Сівашський, 2в.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: отключение света график Полтаваоблэнерго

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