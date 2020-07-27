Де 29 липня не буде світла у Кременчуці
Сьогодні, 18:01
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Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор
29 липня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, з 6.00 до 18.00 у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.
Без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- кварт. 304, 16, 17, 17а, 18,
- вул. Рокосовського, 1-30,
- вул. Великокохнівська, 6-20,
- вул. Олексія Древаля, 114а, 116-118,
- вул. Леонова, 108-177;
- вул. Залізнична, 19-51;
- вул. Чкалова, 140-142;
- пров. Сівашський, 2в.