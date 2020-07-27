Де 29 липня не буде світла у Кременчуці

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 123

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

29 липня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, з 6.00 до 18.00 у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.





Без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами: