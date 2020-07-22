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Де 27 липня у Кременчуці буде відсутнє електропостачання

Сьогодні, 16:08 Переглядів: 1 392

 

Перебої з електрикою триватимуть з 6.00 до 18.00

27 липня з 6.00 до 18.00 у зв’язку з проведенням поточних та капітальних ремонтів електрообладнання відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів, які мешкають за наступними адресами:

  • вул. Східна, 13-38;
  • вул. Новосхідна, 16-36;
  • пров. Правобережний, 13-А.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: отключение света Полтаваоблэнерго график
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