Двоє футболістів «Кременя» потрапили у символічну збірну туру

Сьогодні, 15:01 Переглядів: 440

Sport Arena в співпраці зі знаменитою італійською компанією Wyscout назвала символічну збірну чергового туру Першої ліги сезону 2019/20, до якої увійшли два футболісти «Кременя» Олександр Головко та автор голу у ворота «Оболонь Бровар» Артем Бафталовський.





Лівий півзахисник – Артем Бафталовський (Кремінь)

Тренерський штаб кременчужан дуже вгадав із заміною, адже Бафталовський не лише оживив гру, навантаживши роботою правий фланг оборони оболонців, а й забив вирішальний м’яч у їхні ворота. Спокійно розігравшись із Литвяком, Артем зважився пробити з гострого кута. М’яч (не без рикошету, здається) влетів у сітку, зірвавши всі плани киянам. А що це не випадковість, Бафта-гол встиг довести за проведений на полі час: був у нього момент із ще одним гострим проривом і ударом.





До речі, Артем Бафталовський визнаний джокером туру

- Тренерський штаб кременчужан керував грою – і коли відчув, що суперник стомився створювати моменти й почав підсідати, то випустив відразу кількох спритних і швидких гравців. Особливо вгадав Сергій Свистун із Бафталовським. Стрімкий лівий півзахисник відразу кілька разів відривався від опікунів. У епізоді з переможним голом вдало розігрався з Литвяком, а ще в одному моменті розметав фінтами весь захист оболонців, але акцентованого завершення видати не зміг. Блискучий вихід і доленосна заміна! – йдеться у повідомленні.





Центральний захисник – Олександр Головко (Кремінь)

Оболонці в Кременчуці дуже намагалися не повторити осічок Минаю та Волині, тому володіли м’ячем і створили чимало моментів. Інша справа, що якість завершення та останнього пасу підводила. А захист кременчужан діяв дуже самовіддано. Відзначаємо Головка-молодшого, який досить щільно зіграв із Батальським, так що досвідчений форвард не міг завершувати в своєму стилі з небезпечних позицій. Щонайменше, тричі Олександр блокував спроби пробити чи віддати на вірну позицію в виконанні Гуськова, Мединського та Гуті. Завдяки цьому загрозу воротам було мінімізовано, а «Кремінь» вирвав чергову перемогу в претендентів на медалі.



