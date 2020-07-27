Свавілля чи дотримання закону: у Кременчуці виникла сутичка між жінками та поліцейськими

Сьогодні, 07:19 Переглядів: 3 749 Коментарів: 6

Ввечері 26 липня у соцмережах з'явилося відео, на якому видно, як двоє поліцейських у Кременчуці затримують жінку та хочуть вдягти на неї кайданки. Інша жінка намагається перешкодити правоохоронцям, у результаті сутички та штовханини, яка виникає, копи застосовують балончик зі сльозогінним газом.





Увага, на відео присутня ненормативна лексика

Террористов на молодежном пакуют Gepostet von Live_Kremenchug am Sonntag, 26. Juli 2020





Пізніше пресслужба патрульної поліції Кременчука дала офіційний коментар щодо інциденту, який виник 12 липня на вулиці Київській.





Близько 21.00, патрулюючи вулицею Київською, патрульні помітили групу осіб, які розпивали алкогольні напої біля під'їзду багатоповерхівки, своїми діями громадяни порушували статтю 178 КУпАП. Вони поводили себе підозріло, тому згідно зі статтею 34 ЗУ «Про Національну поліцію», інспектори провели поверхневу перевірку, в ході якої в одного з громадян знайшли речовини, імовірно, наркотичного походження.





Поліцейські повідомили чоловіку про затримання, в той самий час до працівників поліції підійшли дві невідомі жінки та в грубій формі почали вимагати пояснень, висловлюватися нецензурною лайкою.





Копи відповідно до статті 36 ЗУ «Про Національну поліцію» вимагали залишити визначену ними територію, аби зберегти сліди правопорушення. Але жінки ігнорували законні вимоги та почали завдавати ударів працівникам поліції. Згідно зі статтею 45 ЗУ «Про Національну поліцію», інспектори вимушені були застосували спеціальні засоби та затримали одну з них.





На місце події викликали слідчо-оперативну групу для подальшої кваліфікації дій громадян. Наразі за вказаним фактом відкрите кримінальне провадження за ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України.