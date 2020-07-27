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Надзвичайні новини

Свавілля чи дотримання закону: у Кременчуці виникла сутичка між жінками та поліцейськими

Сьогодні, 07:19 Переглядів: 3 749 Коментарів: 6

Інцидент трапився 12 липня на вулиці Київській; відео виклали у соцмережах

Ввечері 26 липня у соцмережах з'явилося відео, на якому видно, як двоє поліцейських у Кременчуці затримують жінку та хочуть вдягти на неї кайданки. Інша жінка намагається перешкодити правоохоронцям, у результаті сутички та штовханини, яка виникає, копи застосовують балончик зі сльозогінним газом.


Увага, на відео присутня ненормативна лексика

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Gepostet von Live_Kremenchug am Sonntag, 26. Juli 2020


Пізніше пресслужба патрульної поліції Кременчука дала офіційний коментар щодо інциденту, який виник 12 липня на вулиці Київській.


Близько 21.00, патрулюючи вулицею Київською, патрульні помітили групу осіб, які розпивали алкогольні напої біля під'їзду багатоповерхівки, своїми діями громадяни порушували статтю 178 КУпАП. Вони поводили себе підозріло, тому згідно зі статтею 34 ЗУ «Про Національну поліцію», інспектори провели поверхневу перевірку, в ході якої в одного з громадян знайшли речовини, імовірно, наркотичного походження.


Поліцейські повідомили чоловіку про затримання, в той самий час до працівників поліції підійшли дві невідомі жінки та в грубій формі почали вимагати пояснень, висловлюватися нецензурною лайкою.


Копи відповідно до статті 36 ЗУ «Про Національну поліцію» вимагали залишити визначену ними територію, аби зберегти сліди правопорушення. Але жінки ігнорували законні вимоги та почали завдавати ударів працівникам поліції. Згідно зі статтею 45 ЗУ «Про Національну поліцію», інспектори вимушені були застосували спеціальні засоби та затримали одну з них.


На місце події викликали слідчо-оперативну групу для подальшої кваліфікації дій громадян. Наразі за вказаним фактом відкрите кримінальне провадження за ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України.

5
Автор: Катерина Турубара Джерело відео: ФБ Live_Kremenchug
Теги: конфликт полицейские задержание потасовка

Коментарі: 6

2 178
evil:
Сьогодні, 09:48

Насчет правомерности и необходимости задержания по предоставленному видео сложно объективно судить. Нужно смотреть видео с нагрудной камеры. И причем с самого начала.

А по исполнению это явный беспредел. Дрыщи даже не в состоянии провести задержание женщины. То, как они это делают - это же гребаный стыд. Рукожопые калечи. Это первый момент.

Второй момент, где такая же ретивость при задержании Скрыпника с гранатой в Полтаве 24 июля? Там обосрались всем областным управлением. Наклали в штаны, как беспомощные шавки. А тут безоружная женщина…Бухающие алкаши под подъездами - это безусловно мерзость. Но какая бы женщина не была, она явно не с гранатой или с ручным гранатометом наперевес. Так жестко ломать при попытке задержания, и не в состоянии это сделать, это же стыд. Я так понял, туда уже набирают кого попало с  уровнем ниже охранника автостоянки.

А в принципе, чему я удивляюсь…Там же, со слов Голобородька, «потужний міністр»…


29 5
803
AMD:
Сьогодні, 09:53

Будет ли подниматься вопрос о лишении родительских прав этой алкоголички, которая прикрываясь малышом, пытается выгородить собутыльников ? Это же не мать, она уже сделала выбор, жалко ребёнка.


11 1
1 728
wolf:
Сьогодні, 09:55

Я один не понял, а причем толчек пожилой женщины с дальнейшим падением к задержанию.Просто люди из полицейских превращаются в Б Ы Д Л О....


9 9
27
dydy:
Сьогодні, 10:04

А чувак, которого хотели задержать изначально, благополучно слинял. Его не задержали. Эх, полиция🤗


12 0
3 394
Daniel Mroz:
Сьогодні, 10:23

Цитата: evil
Там обосрались всем областным управлением. Наклали в штаны, как беспомощные шавки.

100%. Осталось только пресс-службе выйти и доложить по типу как  сейчас в титрах фильмов пишут - "при проведении операции не пострадал ни один полковник". А то что этот тип с гранатой бегает и представляет угрозу обычным гражданам, так то фигня они ж не полковники и не полицаи. А по этому видео я та ки не понял конечной цели их хаотичных действий - кто важней был для них, фигурант у которго выявили наркоту или эти женщины, которые влезли в тему?  Злодей то по итогу убежал. Так спрашивается тогда на хрена попу баян такая полиция? Т.е. они личное оскорбления считают более тяжким преступлением ,чем распространение наркотиков? 


5 0
292
canek:
Сьогодні, 10:55

Где видео нагрудных камер?


5 0

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