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У Кременчуці влаштували 5 дитячих майданчиків та відремонтували три дахи

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 624

Об'єкти передали на баланс КГЖЕП «Автозаводське»

Департамент житлово-комунального господарства відзвітував про завершення будівництва за бюджетні кошти 13 об'єктів балансовою вартістю на загальну суму 3,63 млн грн. Рішенням виконкому їх передали на баланс комунального госпрозрахункового житлово-експлуатаційного підприємства «Автозаводське» (формально це підприємство є балансоутримувачем будинків, де не створене ОСББ).


Серед добудованого — п'ять дитячих майданчиків, відремонтовані покрівлі (у тому числі в багатостраждальному будинку на просп. Свободи, 47, де вітер зривав листи нової покрівлі та текло людям на голови). Також відремонтована покрівля будинку на вулиці Театральній, 46 після пожежі.


У трьох будинках модернізували систему опалення.


Де зробили роботи за бюджетні кошти

№ п/п

Найменування об’єкту

Адреса розташування об’єкту

Балансова вартість (грн)

1

«Влаштування нового дитячого ігрового майданчика на прибудинковій території житлового будинку №3 по кварталу 101 в м. Кременчуці (відповідно до Міської програми влаштування нових дитячих ігрових майданчиків на 2013-2018 роки)»

квартал 101, № 3

184 955,21

2

«Влаштування нового дитячого ігрового майданчика на прибудинковій території житлового будинку №2 по вул.Троїцькій в м.Кременчуці (відповідно до Міської програми влаштування нових дитячих ігрових майданчиків на 2013-2018 роки)»

вул. Троїцька, № 2

167 525,12

3

«Влаштування нового дитячого ігрового майданчика на прибудинковій території житлового будинку №59 по вул.Київській в м.Кременчуці (відповідно до Міської програми влаштування нових дитячих ігрових майданчиків на 2013-2018 роки)»

вул. Київська, № 59

165 947,91

4

«Влаштування нового дитячого ігрового майданчика на прибудинковій території житлових будинків №46 та №48 по вул.Сумській в м.Кременчуці (відповідно до Міської програми влаштування нових дитячих ігрових майданчиків на 2013-2018 роки)»

вул. Сумська, № 46, № 48

154 581,31

5

«Влаштування нового дитячого ігрового майданчика на прибудинковій території житлових будинків № 13 та №17 по вул. Героїв України в м.Кременчуці (відповідно до Міської програми влаштування нових дитячих ігрових майданчиків на 2013-2018 роки)»

вул. Героїв України, № 13, № 17

133 935,57

6

«Влаштування нового дитячого ігрового майданчика на прибудинковій території житлового будинку №16-А по вул.Воїнів-інтернаціоналістів в м.Кременчуці (відповідно до Міської програми влаштування нових дитячих ігрових майданчиків на 2019- 2021 роки)»

вул. Воїнів-інтер-націоналістів, № 16-А

243 936,40

7

«Реконструкція (улаштування) теплоізоляції фасаду (торці) житлового будинку №46 по вул.Правобережній в м.Кременчуці»

вул. Правобереж-на, № 46

463161,25

8

«Технічне переоснащення внутрішньобудинкової системи централізованого опалення, що розташована в підвальному приміщенні житлового будинку №7 по вул. Генерала Родимцева в м. Кременчуці»

вул. Генерала Родимцева, № 7

397977,71

9

«Технічне переоснащення (модернізація) внутрішньобудинкової системи централізованого опалення, що розташована в підвальному приміщенні житлового будинку №10, по вул. Воїнів-інтернаціоналістів в м. Кременчуці»

вул. Воїнів-інтер-націоналістів, № 10

403533,55

10

«Технічне переоснащення (модернізація) внутрішньобудинкової системи централізованого опалення, що розташована в підвальному приміщенні житлового будинку №10 по вул. Академіка Маслова в м.Кременчуці»

вул. Академіка Маслова, № 10

334606,98

11

«Реконструкція (відновлення) після пожежі шиферної покрівлі житлового будинку №46 по вул. Театральній в м. Кременчуці»

вул. Театральна, № 46

380 902,25

12

«Реконструкція шиферної покрівлі житлового будинку №47 по проспекту Свободи в м. Кременчуці»

просп. Свободи, № 47

600498,04

13

«Реконструкція шиферної покрівлі житлового будинку №35 по вул. Івана Приходька в м. Кременчуці»

 вул. Івана Приходька, № 35

644378,63
2
Автор: Татьяна Донченко
Теги: майданчики дахи покрівля ДЖКГ

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