У Кременчуці влаштували 5 дитячих майданчиків та відремонтували три дахи

Об'єкти передали на баланс КГЖЕП «Автозаводське»
Департамент житлово-комунального господарства відзвітував про завершення будівництва за бюджетні кошти 13 об'єктів балансовою вартістю на загальну суму 3,63 млн грн. Рішенням виконкому їх передали на баланс комунального госпрозрахункового житлово-експлуатаційного підприємства «Автозаводське» (формально це підприємство є балансоутримувачем будинків, де не створене ОСББ).
Серед добудованого — п'ять дитячих майданчиків, відремонтовані покрівлі (у тому числі в багатостраждальному будинку на просп. Свободи, 47, де вітер зривав листи нової покрівлі та текло людям на голови). Також відремонтована покрівля будинку на вулиці Театральній, 46 після пожежі.
У трьох будинках модернізували систему опалення.
|
№ п/п
|
Найменування об’єкту
|
Адреса розташування об’єкту
|
Балансова вартість (грн)
|
1
|
«Влаштування нового дитячого ігрового майданчика на прибудинковій території житлового будинку №3 по кварталу 101 в м. Кременчуці (відповідно до Міської програми влаштування нових дитячих ігрових майданчиків на 2013-2018 роки)»
|
квартал 101, № 3
|
184 955,21
|
2
|
«Влаштування нового дитячого ігрового майданчика на прибудинковій території житлового будинку №2 по вул.Троїцькій в м.Кременчуці (відповідно до Міської програми влаштування нових дитячих ігрових майданчиків на 2013-2018 роки)»
|
вул. Троїцька, № 2
|
167 525,12
|
3
|
«Влаштування нового дитячого ігрового майданчика на прибудинковій території житлового будинку №59 по вул.Київській в м.Кременчуці (відповідно до Міської програми влаштування нових дитячих ігрових майданчиків на 2013-2018 роки)»
|
вул. Київська, № 59
|
165 947,91
|
4
|
«Влаштування нового дитячого ігрового майданчика на прибудинковій території житлових будинків №46 та №48 по вул.Сумській в м.Кременчуці (відповідно до Міської програми влаштування нових дитячих ігрових майданчиків на 2013-2018 роки)»
|
вул. Сумська, № 46, № 48
|
154 581,31
|
5
|
«Влаштування нового дитячого ігрового майданчика на прибудинковій території житлових будинків № 13 та №17 по вул. Героїв України в м.Кременчуці (відповідно до Міської програми влаштування нових дитячих ігрових майданчиків на 2013-2018 роки)»
|
вул. Героїв України, № 13, № 17
|
133 935,57
|
6
|
«Влаштування нового дитячого ігрового майданчика на прибудинковій території житлового будинку №16-А по вул.Воїнів-інтернаціоналістів в м.Кременчуці (відповідно до Міської програми влаштування нових дитячих ігрових майданчиків на 2019- 2021 роки)»
|
вул. Воїнів-інтер-націоналістів, № 16-А
|
243 936,40
|
7
|
«Реконструкція (улаштування) теплоізоляції фасаду (торці) житлового будинку №46 по вул.Правобережній в м.Кременчуці»
|
вул. Правобереж-на, № 46
|
463161,25
|
8
|
«Технічне переоснащення внутрішньобудинкової системи централізованого опалення, що розташована в підвальному приміщенні житлового будинку №7 по вул. Генерала Родимцева в м. Кременчуці»
|
вул. Генерала Родимцева, № 7
|
397977,71
|
9
|
«Технічне переоснащення (модернізація) внутрішньобудинкової системи централізованого опалення, що розташована в підвальному приміщенні житлового будинку №10, по вул. Воїнів-інтернаціоналістів в м. Кременчуці»
|
вул. Воїнів-інтер-націоналістів, № 10
|
403533,55
|
10
|
«Технічне переоснащення (модернізація) внутрішньобудинкової системи централізованого опалення, що розташована в підвальному приміщенні житлового будинку №10 по вул. Академіка Маслова в м.Кременчуці»
|
вул. Академіка Маслова, № 10
|
334606,98
|
11
|
«Реконструкція (відновлення) після пожежі шиферної покрівлі житлового будинку №46 по вул. Театральній в м. Кременчуці»
|
вул. Театральна, № 46
|
380 902,25
|
12
|
«Реконструкція шиферної покрівлі житлового будинку №47 по проспекту Свободи в м. Кременчуці»
|
просп. Свободи, № 47
|
600498,04
|
13
|
«Реконструкція шиферної покрівлі житлового будинку №35 по вул. Івана Приходька в м. Кременчуці»
|
вул. Івана Приходька, № 35
|
644378,63