У Кременчуці влаштували 5 дитячих майданчиків та відремонтували три дахи

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Департамент житлово-комунального господарства відзвітував про завершення будівництва за бюджетні кошти 13 об'єктів балансовою вартістю на загальну суму 3,63 млн грн. Рішенням виконкому їх передали на баланс комунального госпрозрахункового житлово-експлуатаційного підприємства «Автозаводське» (формально це підприємство є балансоутримувачем будинків, де не створене ОСББ).



Серед добудованого — п'ять дитячих майданчиків, відремонтовані покрівлі (у тому числі в багатостраждальному будинку на просп. Свободи, 47, де вітер зривав листи нової покрівлі та текло людям на голови). Також відремонтована покрівля будинку на вулиці Театральній, 46 після пожежі.



У трьох будинках модернізували систему опалення.



Де зробили роботи за бюджетні кошти