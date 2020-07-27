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У всьому винні технічні несправності
Відучора з 14.45 у Кременчуці знову не курсує тролейбус №1+.
За повідомленням КП «Кременчуцьке тролейбусне управління», «гранатового красеня» немає на маршруті у зв'язку з технічною несправністю.
Коли несправність усунуть - не повідомляється.
И после такого наша мерия ещё хочет акамуляторные маршруты построить?
- видишь троллейбус #1+?
- нет.
- а он есть!
Тому що барахло придбали, бо більшу частину коштів розікрали.