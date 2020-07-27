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У Кременчуці знову не курсує тролейбус №1+

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 515 Коментарів: 3

 

У всьому винні технічні несправності 

Відучора з 14.45 у Кременчуці знову не курсує тролейбус №1+.


За повідомленням КП «Кременчуцьке тролейбусне управління», «гранатового красеня» немає на маршруті у зв'язку з технічною несправністю.


Коли несправність усунуть - не повідомляється.
 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Петрівка тролейбус

Коментарі: 3

158
Merkutsio:
Сьогодні, 09:50

И после такого наша мерия ещё хочет акамуляторные маршруты построить?


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canek:
Сьогодні, 10:51

- видишь троллейбус #1+?

- нет. 

- а он есть!


1 0
3 394
Daniel Mroz:
Сьогодні, 11:38

«гранатового красеня» немає на маршруті у зв'язку з технічною несправністю.

Тому що барахло придбали, бо більшу частину коштів розікрали. 


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