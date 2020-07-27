У Кременчуці знову не курсує тролейбус №1+

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 515 Коментарів: 3

У всьому винні технічні несправності

Відучора з 14.45 у Кременчуці знову не курсує тролейбус №1+.





За повідомленням КП «Кременчуцьке тролейбусне управління», «гранатового красеня» немає на маршруті у зв'язку з технічною несправністю.





Коли несправність усунуть - не повідомляється.

