Українська асоціація футболу віднесла стадіон «Кремінь-Арена» у 2 категорію

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Служба стадіонів та безпеки проведення змагань УАФ оприлюднила список стадіонів, які станом на 24 липня поточного року відповідають структурним критеріям 1-ї, 2-ї, 3-ї та 4-ї категорій УАФ згідно з положенням про категорії стадіонів Регламенту інфраструктури стадіонів та заходів безпеки проведення змагань з футболу.





Кременчуцький стадіон «Кремінь-Арена» готовий приймати матчі Першої ліги та Кубку України до 1/4-ї фіналу. Також у 2 категорію увійшов стадіон у Горішніх Плавнях та Полтаві, ще два стадіони Полтавщини у списку першої категорії. А стадіон «Ворскла» ім. О. Бутовського (м. Полтава) увійшов до третьої категорії.





Стадіони, які відповідають структурним критеріям:





4-ї категорії УАФ (будь-які матчі): «Арена Львів» (м. Львів); «Дніпро-Арена» (м. Дніпро); НСК «Олімпійський» (м. Київ); ОСК «Металіст» (м. Харків); «Славутич-Арена» (м. Запоріжжя); «Чорноморець» (м. Одеса).





3-ї категорії УАФ (УПЛ, фінал Кубка, Суперкубок): «Авангард» (м. Луцьк); «Авангард» (м. Ужгород); «Ворскла» ім. О. Бутовського (м. Полтава); «Динамо» ім. В. Лобановського (м. Київ); «Зірка» (м. Кропивницький); «Колос» (с. Ковалівка, Київська обл.); «Метеор» (м. Дніпро); КСК «Ніка» (м. Олександрія); «Оболонь-Арена» (м. Київ); Стадіон ім. В. Бойка (м. Маріуполь); Тернопільський міський стадіон (м. Тернопіль); «Україна» (м. Львів); Центральний міський стадіон (м. Миколаїв); Центральний стадіон (м. Черкаси); ОНСЦ «Чернігів» (м. Чернігів).



2-ї категорії УАФ (Перша ліга, Кубок України до 1/4-ї): «Авангард» (м. Краматорськ, Донецька обл.); «Блюмінг» (м. Краматорськ, Донецька обл.); «Буковина» (м. Чернівці); «Інгулець» (смт Петрове, Кіровоградська обл.); «Колос» (смт Млинів, Рівненська обл.); «Кремінь-Арена» ім. О. Бабаєва (м. Кременчук); «Кристал» (м. Херсон); «Локомотив» (м. Полтава); «Минай-Арена» (с. Минай, Закарпатська обл.); «Нафтовик» (м. Охтирка); НТК ім. В. Баннікова (м. Київ); «Парк Перемоги» (м. Миколаїв); «Поділля» (м. Хмельницький); «Рух» (м. Івано-Франківськ); «Скіф» (м. Львів); «Сонячний» (м. Харків); Стадіон ім. Б. Тропанця (с. Зоря, Одеська обл.); «Ювілейний» (м. Суми); «Юність» (м. Волочиськ, Хмельницька обл.); «Юність» (м. Горішні Плавні, Полтавська обл.); «Юність» (м. Чернігів).



1-ї категорії УАФ (Друга ліга, U-21, U-19, Кубок до 1/8-ї): «Азовець» (м. Маріуполь); «Альянс-Арена» (с. Байрак, Сумська обл.);

«Ворскла-Зміна» (с. Нижні Млини, Полтавська обл.); «ГОЛовківський» (с. Головківка, Кіровоградська обл.); «Динамо» (м. Харків);

«Електрометалург» (м. Нікополь); «Енергетик» (м. Бурштин); «Енергія» (м. Нова Каховка); «Затис» (смт Горностаївка, Херсонська обл.);

«Західний» (м. Маріуполь); «Зоря» (с. Білозір’я, Черкаська обл.); «Іван» (м. Одеса); «Ізотоп» (м. Вараш); «Княжа-Арена» (с. Щасливе, Київська обл.); «Колос» (м. Березне); «Колос» (м. Бориспіль); «Колос» (с. Чкалове, Дніпропетровська обл.); «Локомотив» (м. Рава-Руська); «Лтава» (м. Полтава); «Мальва» (м. Чернівці); «Мар’янівський» (с. Мар’янівка, Херсонська обл.); «Машинобудівник» (м. Карлівка);

«Медик» (м. Моршин); КСК «Ніка», штучне поле (м. Олександрія); КСК «Олімп» (м. Олександрія); «Олімпійський» (м. Каховка); «Олімпійські резерви» (м. Дніпро); «Підшипник» (м. Луцьк); «Сокіл» (м. Львів); «Сокіл» (м. Стрий); «Спартак» (м. Одеса); «Спартак-Арена» (м. Житомир); Стадіон ім. Б. Маркевича (м. Винники); Стадіон ім. В. Мельника (м. Обухів); Стадіон Львівської ДЮСШОР № 4 (м. Львів); Стадіон НТБ «Конча-Заспа» (м. Київ); Стадіон НТБ «Маріуполь» (м. Маріуполь); Стадіон НТБ «Металіст» (смт Високий, Харківська обл.); Стадіон НТБ «Металург» (м. Запоріжжя); Стадіон СОК «Люстдорф» (м. Одеса); «Торпедо» (м. Запоріжжя); «Трудові резерви» (м. Біла Церква); «Хет-Трик Арена» (м. Івано-Франківськ); «Хімік» (м. Вінниця); «Хімік» (м. Калуш); Центральний міський стадіон (м. Вінниця); Центральний міський стадіон (м. Ірпінь); Центральний міський стадіон «Спартак» (м. Коростень); Центральний стадіон (м. Умань); Центральний стадіон (смт Калинівка, Київська обл.); Центральний стадіон ім. М. Бруквенка (смт Макарів, Київська обл.); «Чернігів-Арена» (м. Чернігів); «Шахта Жовтнева» (м. Кривий Ріг); «Ювілейний» (м. Буча); Манеж СК «Іллічівець» (м. Маріуполь); Манеж НТБ «Дніпро» (м. Дніпро); Манеж НТБ «Конча-Заспа» (м. Київ).