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Виконком ухвалив рішення про обмеження руху Крюківським мостом з 29 липня

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Ремонт триватиме по перше вересня — з цієї дати планують відкрити міст

Виконком Кременчуцької міськради ухвалив рішення про обмеження руху Крюківським мостом з 29 липня. Рішення ухвалене на засіданні виконкому, враховуючи звернення виробничого підрозділу «Кременчуцька дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця». Нагадаємо, керівництво залізниці вирішило ремонтувати деформаційні стики на проїзній частині мостового переходу та попросила дозвіл на часткове перекриття мосту.


Крюківський міст відкриють 1 вересня, а до того - пустять додаткові потяги


Рух транспорту організують по одній смузі проїзної частини довжиною 50 м, на якій проводитимуться роботи, а також закриють рух пішоходів тротуаром з боку смуги виконання робіт довжиною 1563 м. На кожну з 4 смуг на ділянці ремонту, як повідомило керівництво Південної залізниці раніше, відводиться 7 днів. (Тобто ремонтники по черзі перекриватимуть по 50 метрів на кожній з 4 смуг.) Роботи розпочнуть з боку Крюкова.


Ремонт планують завершити до першого вересня — і з цієї дати повністю відкрити міст для проїзду.


На час робіт УЗ обіцяє два додаткові потяги через міст.


Як буде організований об'їзд для вантажівок під час ремонту Крюківського мосту
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Автор: Татьяна Донченко
Теги: міст ремонт перекриття руху Крюківський міст УЗ
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