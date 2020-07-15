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Як буде організований об'їзд для вантажівок під час ремонту Крюківського мосту

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 1 193 Коментарів: 1

Затверджена схема руху через Світловодськ; у місцях можливого об'їзду встановлені інформаційні щити

Під час поточного ремонту деформаційних стиків Крюківського мосту, який розпочнеться 29 липня, великовантажний транспорт направлятимуть в об'їзд через Світловодськ. Про це повідомив фахівець відділення безпеки дорожнього руху БПП Олександр Марченко під час пресконференції щодо ремонту мосту.


Крюківський міст відкриють 1 вересня, а до того - пустять додаткові потяги


Вже затверджена та організована схема руху у вигляді інформаційних щитів, які встановлені у місцях можливого об'їзду:

  • Кіровоградський напрямок — це селище Білецьківка;
  • Київський напрямок — село Недогарки;
  • Полтавський напрямок - перетин доріг, що веде на Соснівку;
  • Хорольський напрямок — село Піщане.

- У цих місцях на даний час стоять дорожні знаки, інформаційні щити, які роз'яснюють водіям схему об'їзду. Крім того, будуть встановлені додаткові інформаційні щити з текстовою інформацією про те, що на даний час проводяться роботи на мосту з обмеженням руху по одній смузі. Об'їзд передбачений через Світловодськ, - каже Олександр Марченко.


Він підкреслив, що ніяких обмежень для руху великовантажного транспорту через Світловодськ (у тому числі через дамбу) не існує. Схема розроблена Агентством автомобільних доріг. Дамба витримує навантаження, заявив він.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: Крюківський міст ремонт Укрзалізниця перекриття руху
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

213
Чувааак:
Сьогодні, 15:50

Вже років 5 висять аналогічні таблички на Чигиринській дамбі біля села Стецівка. Поставили на в"їздах на дамбу бетонні плити. Фури поперли на Стецівку. Не знаю чи місцеві, чи водії фур - відсунули плити, звільнивши проїзд. Знов поїхали фури і інші авта по дамбі. Знов поклали плити - знов їх пороскидали. Поклали плити на самій насосній станції, причому так що змійкою легковик проїде, а фура, звсіно, ні. Почались ці плити по краям ломитись, сліди від шин по краям, наче хтось їх знову соває. І ось знайшли вихід (не знаю чи на довго): поставили на насосній станції шлакбаун. Поки що стоїть)) А дорога в Стецівці убита на кізяк


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