Як буде організований об'їзд для вантажівок під час ремонту Крюківського мосту

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 1 193 Коментарів: 1

Під час поточного ремонту деформаційних стиків Крюківського мосту, який розпочнеться 29 липня, великовантажний транспорт направлятимуть в об'їзд через Світловодськ. Про це повідомив фахівець відділення безпеки дорожнього руху БПП Олександр Марченко під час пресконференції щодо ремонту мосту.









Вже затверджена та організована схема руху у вигляді інформаційних щитів, які встановлені у місцях можливого об'їзду:

Кіровоградський напрямок — це селище Білецьківка;

Київський напрямок — село Недогарки;

Полтавський напрямок - перетин доріг, що веде на Соснівку;

Хорольський напрямок — село Піщане.

- У цих місцях на даний час стоять дорожні знаки, інформаційні щити, які роз'яснюють водіям схему об'їзду. Крім того, будуть встановлені додаткові інформаційні щити з текстовою інформацією про те, що на даний час проводяться роботи на мосту з обмеженням руху по одній смузі. Об'їзд передбачений через Світловодськ, - каже Олександр Марченко.





Він підкреслив, що ніяких обмежень для руху великовантажного транспорту через Світловодськ (у тому числі через дамбу) не існує. Схема розроблена Агентством автомобільних доріг. Дамба витримує навантаження, заявив він.