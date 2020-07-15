Три аварії на Полтавщині за добу: одна людина загинула, двоє – травмувалися

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 492

У Полтаві 23-річний водій насмерть збив 79-річного пішохода, який переходив проїжджу частину у невстановленому місці

20 липня на Полтавщині сталося три аварії, внаслідок яких одна людина загинула, двоє – травмувалися. Про ДТП повідомив відділ комунікації поліції Полтавської області.





Близько 8.00 у Полтаві (на перехресті вулиць Харчовиків – Лютневої Революції) водій автомобіля ГАЗ в'їхав у мотоцикл Honda Harnet.





Мотоцикліст отримав політравми та був доставлений до лікарні.





Цього ж дня у Полтаві близько 10.00 на вулиці Сакко 23-річний керманич автівки ВАЗ наїхав на 79-річного пішохода, який переходив проїжджу частину у невстановленому місці.





Унаслідок ДТП пішохід отримав закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та перелом правої ключиці. Від отриманих ушкоджень помер у лікарні.





Інша аварія сталася о 13.00 в місті Лубни, по проспекту Володимирському. За попередньою інформацією, 66-річний водій авто Volkswagen Caddy збив мотоцикл Spark. 22-річного водія мотоцикла з тілесними ушкодженнями ушпиталили до лікарні.





За даними фактами відомості внесені до ЄРДР за статтею 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Поліція розпочала досудове розслідування.