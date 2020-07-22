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Кременчук, Коронавірус / Карантин

На стаціонарах зараз лікуються 11 кременчужан з пневмоніями

Сьогодні, 11:06 Переглядів: 579

За добу зі скаргами на ГРВІ до лікарів звернулися 7 дорослих та 17 дітей

На стаціонарах зараз лікуються 11 кременчужан з пневмоніями, про це 24 липня на засіданні міськвиконкому повідомила заступниця міського голови Ольга Усанова.


Станом на 24 липня, за минулу добу зі скаргами на ГРВІ до лікарів звернулися 7 дорослих та 17 дітей. Грип не реєструвався. Було виявлено 2 пневмонії, у хворих взяті аналізи, які направлені на дослідження. У стаціонарних відділеннях міських лікарень з діагнозом «пневмонія» наразі перебуває 11 пацієнтів.


У місті продовжується робота щодо виявлення можливих випадків захворювання на COVID-19. Всього в місті проведено 755 експрестестів, 1997 ПЛР-досліджень, 4394 ІФА. 


Загалом з початку пандемії у Кременчуці зареєстровано 126 випадків захворювання на COVID-19, 118 чоловік одужали, 3 – знаходяться на лікуванні, стан їх задовільний, 4, на жаль, померло.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика пневмония
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