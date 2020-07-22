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Надзвичайні новини

У Горішніх Плавнях троє людей стали жертвами шахраїв

Сьогодні, 11:40 Переглядів: 911

До правоохоронців звернулося троє мешканців Горішніх Плавнів, яких ошукали шахраї. Про це інформує Кременчуцький відділ поліції.


52-річний чоловік розповів, що 22 липня хотів придбати мобільний телефон Xiaomi Mi 9T Pro на сайт ОLХ, за який він перерахував 7883 грн через ОLХ-доставку, але його обманули. Через декілька хвилин йому зателефонували працівники банку, повідомили про підозру, що дана операція була шахрайською, та заблокували картку. Інформація у даній справі перевіряється.


А 29-річна плавнівка 16 червня заплатила 300 грн, які вона переказала на банківську картку, за покупку косметологічного візка в соцмережі Інстаграм, але товар не отримала.


 
Також 55-річна жінка повідомила про те, що 22 липня невідома особа під приводом надання банківських послуг заволоділа її грошима в сумі 14520 грн, які були зняті з її банківської картки. Ведеться перевірка.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: casada.ws
Теги: интернет-мошенничество шахрайство Горишние Плавни
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