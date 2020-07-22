В Україні знову антирекорд: за добу коронавірус виявили у 1106 людей

Сьогодні, 12:22 Переглядів: 695

На Полтавщині за вказаний період зареєстрували 11 нових випадків

В Україні встановлений новий антирекорд по кількості хворих на COVID-19, виявлених за добу. Як бачимо, хвороба не збавляє обертів – додалося ще 1106 нових випадків коронавірусної інфекції, зокрема, на Полтавщині – 11.





За даними МОЗ, станом на 9.00 25 липня у нашій країні заразилося 63 929 українців, з них 1590 летальних випадків, 35 497 пацієнтів одужало (за добу – 611). Загалом проведено 951 082 тестування методом ПЛР.





Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 2512 випадків;

Волинська область — 3503 випадки;

Дніпропетровська область — 1317 випадків;

Донецька область — 842 випадки;

Житомирська область — 1691 випадок;

Закарпатська область — 4774 випадки;

Запорізька область — 725 випадків;

Івано-Франківська область — 3937 випадків;

Кіровоградська область — 690 випадків;

м. Київ — 7525 випадків;

Київська область — 3461 випадок;

Львівська область — 8702 випадки;

Луганська область — 119 випадків;

Миколаївська область — 539 випадків;

Одеська область — 2846 випадків;

Полтавська область — 388 випадків;

Рівненська область — 5542 випадки;

Сумська область — 411 випадків;

Тернопільська область — 2672 випадки;

Харківська область — 3342 випадки;

Херсонська область — 219 випадків;

Хмельницька область — 1037 випадків;

Чернівецька область — 5548 випадків;

Черкаська область — 897 випадків;

Чернігівська область — 690 випадків.





Що стосується Полтавщини, Полтавська ОДА інформує, що за минулу добу коронавірус зафіксували:

по одному випадку – у Кременчуці та Полтавському районі, на Гадяччині, Оржинщині, Козельщині;

два випадки – на Кобеляччині;

чотири – у Полтаві.

Загалом одужали вже 319 жителів області, продовжують лікування 55 людей.