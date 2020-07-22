Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 22.07.2020 12:00
Підтверджені:
Україна60995
Кременчук125
Хворі:
Україна26289
Кременчук5
Одужало:
Україна33172
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Кременчук, Коронавірус / Карантин

В Україні знову антирекорд: за добу коронавірус виявили у 1106 людей

Сьогодні, 12:22 Переглядів: 695


 

На Полтавщині за вказаний період зареєстрували 11 нових випадків

В Україні встановлений новий антирекорд по кількості хворих на COVID-19, виявлених за добу. Як бачимо, хвороба не збавляє обертів – додалося ще 1106 нових випадків коронавірусної інфекції, зокрема, на Полтавщині – 11.


За даними МОЗ, станом на 9.00 25 липня у нашій країні заразилося 63 929 українців, з них 1590 летальних випадків, 35 497 пацієнтів одужало (за добу – 611). Загалом проведено 951 082 тестування методом ПЛР.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 2512 випадків;
  • Волинська область — 3503 випадки;
  • Дніпропетровська область — 1317 випадків;
  • Донецька область — 842 випадки;
  • Житомирська область — 1691 випадок;
  • Закарпатська область — 4774 випадки;
  • Запорізька область — 725 випадків;
  • Івано-Франківська область — 3937 випадків;
  • Кіровоградська область — 690 випадків;
  • м. Київ — 7525 випадків;
  • Київська область — 3461 випадок;
  • Львівська область — 8702 випадки;
  • Луганська область — 119 випадків;
  • Миколаївська область — 539 випадків;
  • Одеська область — 2846 випадків;
  • Полтавська область — 388 випадків;
  • Рівненська область — 5542 випадки;
  • Сумська область — 411 випадків;
  • Тернопільська область — 2672 випадки;
  • Харківська область — 3342 випадки;
  • Херсонська область — 219 випадків;
  • Хмельницька область — 1037 випадків;
  • Чернівецька область — 5548 випадків;
  • Черкаська область — 897 випадків;
  • Чернігівська область — 690 випадків.


 

Що стосується Полтавщини, Полтавська ОДА інформує, що за минулу добу коронавірус зафіксували:

  • по одному випадку – у Кременчуці та Полтавському районі, на Гадяччині, Оржинщині, Козельщині;
  • два випадки – на Кобеляччині;
  • чотири – у Полтаві.

Загалом одужали вже 319 жителів області, продовжують лікування 55 людей.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус статистика Полтавщина
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