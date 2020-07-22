В Україні знову антирекорд: за добу коронавірус виявили у 1106 людей

На Полтавщині за вказаний період зареєстрували 11 нових випадків
В Україні встановлений новий антирекорд по кількості хворих на COVID-19, виявлених за добу. Як бачимо, хвороба не збавляє обертів – додалося ще 1106 нових випадків коронавірусної інфекції, зокрема, на Полтавщині – 11.
За даними МОЗ, станом на 9.00 25 липня у нашій країні заразилося 63 929 українців, з них 1590 летальних випадків, 35 497 пацієнтів одужало (за добу – 611). Загалом проведено 951 082 тестування методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 2512 випадків;
- Волинська область — 3503 випадки;
- Дніпропетровська область — 1317 випадків;
- Донецька область — 842 випадки;
- Житомирська область — 1691 випадок;
- Закарпатська область — 4774 випадки;
- Запорізька область — 725 випадків;
- Івано-Франківська область — 3937 випадків;
- Кіровоградська область — 690 випадків;
- м. Київ — 7525 випадків;
- Київська область — 3461 випадок;
- Львівська область — 8702 випадки;
- Луганська область — 119 випадків;
- Миколаївська область — 539 випадків;
- Одеська область — 2846 випадків;
- Полтавська область — 388 випадків;
- Рівненська область — 5542 випадки;
- Сумська область — 411 випадків;
- Тернопільська область — 2672 випадки;
- Харківська область — 3342 випадки;
- Херсонська область — 219 випадків;
- Хмельницька область — 1037 випадків;
- Чернівецька область — 5548 випадків;
- Черкаська область — 897 випадків;
- Чернігівська область — 690 випадків.
Що стосується Полтавщини, Полтавська ОДА інформує, що за минулу добу коронавірус зафіксували:
- по одному випадку – у Кременчуці та Полтавському районі, на Гадяччині, Оржинщині, Козельщині;
- два випадки – на Кобеляччині;
- чотири – у Полтаві.
Загалом одужали вже 319 жителів області, продовжують лікування 55 людей.