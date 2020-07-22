Возле супермаркета «Простор» два автомобиля столкнулись в лобовую: есть пострадавшие (дополнено)

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Из-за аварии движение транспорта очень утруднено, водители объезжают через парковку «Простора»

25 июля возле супермаркета «Простор» два автомобиля столкнулись в лобовую.





Как сообщают в соцсетях очевидцы происшествия, из-за аварии движение транспорта очень утруднено, заняты все полосы, водители объезжают через парковку «Простора».





Кременчугское отделение полиции проинформировало, что есть пострадавшие в тяжёлом состоянии, которых госпитализировали в больницу.





На месте события работают спасатели, туда выехал следователь.





По информации КП «Кременчугское троллейбусное управление», из-за ДТП в районе остановки «Якова Петруся» в сторону КНПЗ курсируют только троллейбусы, которые оборудованы автономным источником питания. В сторону города троллейбусы двигаются в обычном режиме.





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Стало известно, что авария на проспекте Леси Украинки, вблизи дома № 96, случилась примерно в 12.40.





35-летний водитель авто ВАЗ 2115, двигаясь со стороны улицы Керченской в ​​направлении проспекта Полтавского, выехал на встречную полосу и врезался во встречный автомобиль ЗАЗ Славута, за рулём которого находился 68-летний мужчина.





По предварительным данным, водителю ВАЗ 2115 поставили диагноз «открытый перелом костей левой ступни, ушибленные раны». Водитель ЗАЗ Славута получил перелом правой голени, перелом плюсневой кости, ушиб грудной клетки, также у него подозревают пневмоторакс и перелом ребер. Состояние здоровья 68-летнего мужчины – средней тяжести.