Футбольний клуб «Кремінь» змінює форму: триває голосуванння

Сьогодні, 13:38 Переглядів: 481

Футбольний клуб «Кремінь» оголосив голосування на кращий варіант нової форми. До початку нового сезону залишається трохи більше місяця, тому кременчуцька команда запропонувала вболівальникам обрати новий комплект форми на новий сезон. Серед запропонованих варіантів 28 комплектів від традиційного синього та білого до незвичного жовтого, чорного та фіолетового.





- Ось і довгоочікуваний сюрприз. Пропонуємо вболівальникам обрати форму «Кременю», в якій наші хлопці будуть підкорювати нові вершини в новому сезоні. Обирати можна кілька варіантів (варіанти залишайте в коментарях). Паралельно також триває голосування серед футболістів «Кременя», - повідомляє пресслужба клубу «Кремінь».





Нагадаємо, що з нового сезону професійна команда «Кремінь» змінить власника.



