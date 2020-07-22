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Мерія Кременчука вже не витісняє приватних асенізаторів

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 351 Коментарів: 2

 

Люди продовжують працювати

Мерія Кременчука вже не витісняє з ринку послуг приватних асенізаторів і не змушує їх укладати угоди з КАТП 1628. Люди продовжують працювати, як і працювали, запевнив мер Кременчука Віталій Малецький, відповідаючи на запитання ЗМІ.


Мер каже, що нещодавно був на СП-17 та спілкувався з асенізаторами.


- Вони всім задоволені, готові працювати далі, лише просять встановити другий модуль для прискорення зливу, - каже мер.


Нагадаємо, раніше мерія провела конкурс на вивезення відходів, визначивши єдиним переможцем КАТП 1628. Після протестів приватних асенізаторів рішення щодо лоту з вивезення рідких побутових відходів виконком не затвердив. Підприємці-асенізатори продовжують працювати, як і працювали. 


Ось хто зараз є «офіційним» асенізатором у Кременчуці під крилом КАТП 1628

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: асенізатори КАТП 1628 мерія

Коментарі: 2

304
gansit:
Сьогодні, 18:03

Что ток не делают выборы,мэр даже готов нюхать "цензура" smile


0 0
223
Чувааак:
Сьогодні, 18:04

але ж закон то ніхто не відміняв?!...


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