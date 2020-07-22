Мерія Кременчука вже не витісняє приватних асенізаторів

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 351 Коментарів: 2

Мерія Кременчука вже не витісняє з ринку послуг приватних асенізаторів і не змушує їх укладати угоди з КАТП 1628. Люди продовжують працювати, як і працювали, запевнив мер Кременчука Віталій Малецький, відповідаючи на запитання ЗМІ.



Мер каже, що нещодавно був на СП-17 та спілкувався з асенізаторами.





- Вони всім задоволені, готові працювати далі, лише просять встановити другий модуль для прискорення зливу, - каже мер.





Нагадаємо, раніше мерія провела конкурс на вивезення відходів, визначивши єдиним переможцем КАТП 1628. Після протестів приватних асенізаторів рішення щодо лоту з вивезення рідких побутових відходів виконком не затвердив. Підприємці-асенізатори продовжують працювати, як і працювали.





Ось хто зараз є «офіційним» асенізатором у Кременчуці під крилом КАТП 1628