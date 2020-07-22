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Ефектно на ринг повернувся боксер-нацгвардієць Всеволод Сліпченко

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 342

 

Вітаємо нашого спорстмена з повернення на ринг

Кременчуцький боксер та військовий в/ч 3059 Нацгвардії України Всеволод Сліпченко ефектно дебютутвав на профіринзі. 22 липня у Харкові відбувся професійний вечір боксу, де дебютував наш спортсмен. 


Вихованець СК «Легіон» під керівництвом тренера Андрія Агеєва переконливо переміг спортсмена з Києва. Тренер спортсмена розповів «Телеграфу», що Всеволод довгий час не займався боксом, але за 1,5 місяці підготовки проявив всю свою майстерність на ринзі. 



Нагадаємо, що Всеволод вкладає суперників у самбо, навіть у складі збірної міста виступав на змаганнях. 


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Автор: Альона Душенко
Теги: бокс
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