Ефектно на ринг повернувся боксер-нацгвардієць Всеволод Сліпченко

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 342

Кременчуцький боксер та військовий в/ч 3059 Нацгвардії України Всеволод Сліпченко ефектно дебютутвав на профіринзі. 22 липня у Харкові відбувся професійний вечір боксу, де дебютував наш спортсмен.





Вихованець СК «Легіон» під керівництвом тренера Андрія Агеєва переконливо переміг спортсмена з Києва. Тренер спортсмена розповів «Телеграфу», що Всеволод довгий час не займався боксом, але за 1,5 місяці підготовки проявив всю свою майстерність на ринзі.









Нагадаємо, що Всеволод вкладає суперників у самбо, навіть у складі збірної міста виступав на змаганнях.



