Запустили рух об’їзною дорогою навколо Полтави – від Супрунівки до Розсошенців

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 678

24 липня запустили рух об’їзною дорогою навколо Полтави – від Супрунівки до Розсошенців, повідомив голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов.





Це – перша черга будівництва. Проектувати другу вже розпочали.





- Ця нова дорога допоможе розвантажити обласний центр. Транзитні автівки, особливо вантажівки, прямуючи до Харкова або Кременчука, оминатимуть Полтаву, - написав Синєгубов.





Крім голови ОДА, запускали рух: заступник голови Офісу Президента України Кирил Тимошенко, голова Укравтодору Олександр Кубраков та начальник Служби автодоріг у Полтавській області Іван Краповницький.



Ключовим елементом першої черги обходу обласного центру стала 518-метрова металева естакада, яка була зведена «з нуля».



В цілому об'єкт включає два комплекси транспортних розв'язок - крім металевої, це і 400-метрова залізобетонна естакада. Споруджено три шляхопроводи - 90 м, 67 м і 73 м.



Також було виконано капітальний ремонт автодоріг М-03 Київ-Харків-Довжанський та М-22 Полтава-Олександрія в межах обходу.



Будівництво першої черги виконала турецька Onur, роботи на металевому штучному мостовому спорудженні - субпорядчік ТОВ МП Мостобуд.



Було встановлено 480 дорожніх знаків, 31 км бар'єрного огородження, 300 опор і 350 світильників зовнішнього освітлення.



При будівництві, як інформують в Службі автомобільних доріг в Полтавській області, було використано 336 000 т щебеню, 125 000 т асфальтобетону, 16 000 т бетону, 1 560 т сталі.