За выброшенный из вагона поезда мусор хотят штрафовать на 2500 грн

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 482 Коментарів: 1

Депутаты предлагают увеличить штрафы за выбрасывание мусора из вагонов и хождение по путям в 15 раз

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2207-1-д «Об управлении отходами», благодаря которому штрафы за выбрасывание мусора из вагонов и хождение по путям могут увеличится в 15 раз, пишет Магистраль .





Соответствующее решение поддержали 284 народных депутатов при необходимых 226.





Авторы законопроекта предлагают внести изменения в Кодекс об админнарушениях, устанавливая систему ответственности за правонарушения в сфере управления отходами. Один из пунктов документа касается выбрасывания мусора и других предметов из окон и дверей вагонов поездов и прохода по ж/д путям в неустановленных местах.





Депутаты предлагают увеличить штрафы за эти нарушения в 15 раз - с 34-170 грн до 1700-2550 грн.