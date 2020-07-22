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За выброшенный из вагона поезда мусор хотят штрафовать на 2500 грн

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 482 Коментарів: 1

 

Депутаты предлагают увеличить штрафы за выбрасывание мусора из вагонов и хождение по путям в 15 раз

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2207-1-д «Об управлении отходами», благодаря которому штрафы за выбрасывание мусора из вагонов и хождение по путям могут увеличится в 15 раз, пишет Магистраль.


Соответствующее решение поддержали 284 народных депутатов при необходимых 226.


Авторы законопроекта предлагают внести изменения в Кодекс об админнарушениях, устанавливая систему ответственности за правонарушения в сфере управления отходами. Один из пунктов документа касается выбрасывания мусора и других предметов из окон и дверей вагонов поездов и прохода по ж/д путям в неустановленных местах.


Депутаты предлагают увеличить штрафы за эти нарушения в 15 раз - с 34-170 грн до 1700-2550 грн.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: законопроект сміття

Коментарі: 1

870
shoni1970:
Сьогодні, 14:27

А за змив вагонного унітазу - тюрма? Воно ж теж на шпалах лишається.


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